Меган Фокс призналась, как трое детей отреагировали на ее беременность

Меган Фокс и Machine Gun Kelly ожидают рождения первого совместного ребенка. Вероятно, он родится в марте 2025 года.

38-летняя американская актриса Меган Фокс рассказала, как сыновья отреагировали на ее четвертую беременность. Об этом пишет People.

Беременная знаменитость призналась, как ее трое детей отреагировали на новость о том, что у них родится братик или сестричка.

Актриса воспитывает сыновей Ноа, 12, Бодхи, 10, и Джорни, 8. А сейчас она ждет своего первого ребенка от жениха Machine Gun Kelly, 34.

"Дети очень рады новому пополнению в семье и пообещали помочь", — отметила многодетная мама.

О четвертой беременности Меган Фокс стало известно в ноябре 2024 года. Пока пол ребенка неизвестен, однако, по слухам, актриса родит весной 2025 года.

Меган Фокс беременна в четвертый раз Фото: Instagram meganfox

Фокс воспитывает троих мальчиков с бывшим мужем Брайаном Остином Грином, у которого также есть сын Зейн от невесты Шарны Берджесс, и сын Кассиус от бывшей девушки Ванессы Марсил.

А MGK является отцом дочери Кейси, которую он воспитывает с бывшей девушкой Эммой Кэннон.

Инсайдер говорил, что Меган и Колсон "оба взволнованы и рады стать родителями вместе, а беременность сближает их".

Что касается музыканта, то он "сделал огромные изменения в жизни, чтобы быть лучшим партнером и отцом, каким он может быть".

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Фокс и Бейкер начали встречаться в 2020 году после встречи на съемках фильма "Полночь на злаковом поле", а затем обручились в 2022 году. Объявляя о помолвке в Instagram, актриса призналась, что они с MGK "пили кровь друг друга", чтобы отпраздновать это событие. Впоследствии пара расходилась и мирилась, а теперь ждет рождения общего ребенка.

Напомним, летом 2024 года Меган Фокс спровоцировала слухи о беременности.

Также Фокус писал о реакции жениха Меган Фокс на ее беременность.