Бойфренд Меган Фокс впервые прокомментировал ее беременность

Музыкант анонсировал новый альбом, для работы над которым собирается уединиться подальше от людей.

Колсон Бейкер, он же Machine Gun Kelly, 34-летний музыкант и возлюбленный актрисы и модели Меган Фокс, впервые прокомментировал беременность своей женщины. Это произошло после того, как сама Меган объявила миру, что ждет четвертого ребенка, и появилась на шопинге в прозрачном платье, обтягивающем ее округлившийся живот. В X (бывший Twitter) музыкант сообщил поклонникам, что планирует заняться новым альбомом, а также намекнул на пополнение.

"На следующей неделе уединяюсь в пустыне, чтобы перезаписать этот альбом с нуля. Когда вдохновение свободно потечет через меня, мы достигнем цели в кратчайшие сроки. Не волнуйтесь. В конце концов, я снова стану отцом!" — говорится в публикации.

Фото: скрин

Этот ребенок станет для Колсона вторым. У него уже есть 15-летняя дочь Кэсси от бывшей партнерши Эммы Кэннон. Меган же воспитывает детей Ноа, Боди и Джорни от экс-супруга Брайана Остина Грина.

Фокс должна родить в марте 2025 года. Влюбленные не раскрывают пол малыша, но уверяют, что знают, кто у них родится. В одном из своих клипов пара намекнула, что это будет девочка. Об этом в подписи к "беременной" фото в соцсети намекнула и сама Меган, подписав снимок "Ничто никогда не теряется. Добро пожаловать обратно". Раньше актриса пережила выкидыш, и это была девочка.

Меган и Колсон вместе с 2020 года. Они обручились два года спустя, но до сих пор не связали себя узами брака. Недавно СМИ наперебой обсуждали их возможный разрыв, а Фокс даже говорила, что готова к новым отношением.

Однако спустя время знаменитости помирились. По словам людей из их окружения, беременность Меган сблизила ее с женихом.

Ранее Фокус писал, как бывший муж Меган Фокс воспринял ее интересное положение.