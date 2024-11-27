Бойфренд Меган Фокс уперше прокоментував її вагітність

Музикант анонсував новий альбом, для роботи над яким збирається усамітнитися подалі від людей.

Колсон Бейкер, він же Machine Gun Kelly, 34-річний музикант і коханий акторки та моделі Меган Фокс, уперше прокоментував вагітність своєї коханої жінки. Це сталося після того, як сама Меган оголосила світові, що чекає на четверту дитину, і з'явилася на шопінгу в прозорій сукні, яка обтягує її кругленький живіт. У X (колишній Twitter) музикант повідомив шанувальникам, що планує зайнятися новим альбомом, а також натякнув на поповнення.

"Наступного тижня усамітнюся в пустелі, щоб перезаписати цей альбом з нуля. Коли натхнення вільно потече через мене, ми досягнемо мети в найкоротші терміни. Не хвилюйтеся. Зрештою, я знову стану батьком!" — ідеться в публікації.

Фото: скрін

Ця дитина стане для Колсона другою. У нього вже є 15-річна дочка Кессі від колишньої партнерки Емми Кеннон. Меган же виховує дітей Ноа, Боді та Джорні від ексчоловіка Браяна Остіна Гріна.

Фокс має народити в березні 2025 року. Закохані не розкривають статі малюка, але запевняють, що знають, хто у них народиться. В одному зі своїх кліпів пара натякнула, що це буде дівчинка. Про це в підписі до "вагітної" світлини в соцмережі натякнула й сама Меган, підписавши знімок "Ніщо ніколи не втрачається. Ласкаво просимо назад". Раніше актриса пережила викидень, і це була дівчинка.

Меган і Колсон разом із 2020 року. Вони побралися два роки потому, але досі не пов'язали себе узами шлюбу. Нещодавно ЗМІ навперебій обговорювали їхній можливий розрив, а Фокс навіть говорила, що готова до нових стосунків.

Однак через деякий час знаменитості помирилися. За словами людей з їхнього оточення, вагітність Меган зблизила її з нареченим.

Раніше Фокус писав, як колишній чоловік Меган Фокс сприйняв її цікавий стан.