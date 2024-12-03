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Стиль життя

Меган Фокс зізналася, як троє дітей відреагували на її вагітність

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Фото: Getty Images | Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Меган Фокс та Machine Gun Kelly очікують на народження першої спільної дитини. Ймовірно, вона народиться в березні 2025 року.

38-річна американська акторка Меган Фокс розповіла, як сини відреагували на її четверту вагітність. Про це пише People.

Вагітна знаменитість зізналася, як її троє дітей відреагували на новину про те, що в них народиться братик чи сестричка.

Акторка виховує синів Ноа, 12, Бодхі, 10, і Джорні, 8. А наразі вона чекає на свою першу дитину від нареченого Machine Gun Kelly, 34.

"Діти дуже раді новому поповненню в сім’ї і пообіцяли допомогти", — зазначила багатодітна мама.

Про четверту вагітність Меган Фокс стало відомо в листопаді 2024. Поки стать дитини невідома, проте, за чутками, акторка народить навесні 2025.

Меган Фокс вагітна вчетверте Fullscreen
Меган Фокс вагітна вчетверте
Фото: Instagram meganfox

Фокс виховує трьох хлопчиків з колишнім чоловіком Браяном Остіном Гріном, у якого також є син Зейн від нареченї Шарни Берджесс, і син Кассіус від колишньої дівчини Ванеси Марсіл.

А MGK є батьком дочки Кейсі, яку він виховує з колишньою дівчиною Еммою Кеннон.

Інсайдер говорив, що Меган та Колсон "обоє схвильовані та раді стати батьками разом, а вагітність зближує їх".

Що стосується музиканта, то він "зробив величезні зміни в житті, щоб бути найкращим партнером і батьком, яким він може бути".

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Fullscreen
Меган Фокс та Machine Gun Kelly
Фото: Getty Images

Фокс і Бейкер почали зустрічатися 2020 року після зустрічі на зйомках фільму "Північ на злаковому полі", а потім заручилися 2022 року. Оголошуючи про заручини в Instagram, акторка зізналася, що вони з MGK "пили кров одне одного", щоб відсвяткувати цю подію. Згодом пара розходилась та мирилася, а тепер чекає на народження спільної дитини.

Нагадаємо, влітку 2024 року Меган Фокс спровокувала чутки про вагітність.

Також Фокус писав про реакцію нареченого Меган Фокс на її вагітність.