Це кінець: стало відомо, чому вагітна Меган Фокс кинула нареченого

У останній рік стосунки Меган Фокс і Колсона Бейкера були схожі на американські гірки. Пара розірвала заручини, але потім помирилася, і актриса навіть завагітніла. Але дитина не втримала їх разом.

Related video

38-річна акторка і модель Меган Фокс, яка днями розійшлася зі своїм нареченим і батьком її майбутньої дитини Колсоном Бейкером, не збирається до нього повертатися, запевняє інсайдер Daily Mail.

Джерело заявило, що, попри вагітність, їхньому п'ятирічному роману настав кінець. Останньою краплею в їхньому непростому романі стала підозра Меган у тому, що Колсон листувався з іншими жінками і, можливо, зраджував їй.

"Меган просто покінчила з усім цим. Їй набридла його поведінка і те, як він із нею поводився. Коли вона завагітніла, він подумав, що вона залишиться з ним, попри все. Але це не так", — каже він.

Меган Фокс і Machine Gun Kelly Фото: Splash News

За його словами, зараз для Меган найголовніше — її дитина, і в неї не буде проблем із тим, щоб виховувати її самостійно. Тому шансів у Machine Gun Kelly немає.

"Вона вже кидала його раніше, але цього разу, схоже, остаточно. Її друзі підтримують її всім серцем, і за останні кілька років вони дійсно стали його ненавидіти. Її друзі турбувалися, що це станеться", — додав інсайдер.

Інша людина з оточення пари додала, що Фокс втомилася:

"Те, як вони діють, — це драма. Це як нескінченні шкільні стосунки. Тижні й місяці все було добре, але коли вони сваряться, це все або нічого. Усе стало гірше під час Дня подяки. Вона переконана, що Колсон зраджує їй або зрадив їй. Вона звинуватила його в тому, що він листувався з купою дівчат. І якщо це не призвело до фізичної зради, то в її очах це емоційна зрада. Тепер Колсон намагається повернутися до неї".

Зараз актриса перебуває приблизно на шостому місяці вагітності, а дитина має з'явитися на світ у березні. Пара знає стать маляти, але не стала говорити публіці про це.

Раніше Фокус писав, що Меган Фокс зізналася, як троє дітей відреагували на її вагітність.