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Стиль життя

Колишній чоловік вагітної Меган Фокс різко звернувся до батька її дитини

Меган Фокс та Браян Остін Грін, меган фокс вагітна, колишній чоловік меган фокс, колсон бейкер, Machine Gun Kelly
Фото: Getty Images | Меган Фокс та Браян Остін Грін

Меган вагітна четвертою дитиною. Втім, напередодні вона кинула Machine Gun Kelly після того, як начебто побачила підозрілі листування в його телефоні.

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Колишній чоловік Меган Фокс Браян Остін Грін різко звернувся до Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly) на фоні новин про розрив музиканта з вагітною акторкою. Про це пише TMZ.

"Йому за 30, правда? Але в свої 30, я не знаю, подорослішай. Ніби ти знаєш, що вона вагітна" — сказав 51-річний актор.

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" зізнався, що "поняття не мав", що його ексдружина і MGK (справжнє ім’я Колсон Бейкер) нещодавно розлучилися. До стосунків із MGK Фокс була одружена з Гріном з 2010 по 2021 рік. Колишні виховують трьох синів Ноа, 11, Бодхі, 9, і Джорні, 7. А MGK, зі свого боку, є батьком 15-річної дочки Кесі.

"Я просто хочу для неї найкращого", — сказав Браян Остін Грін про свою колишню дружину.

"Я хочу найкращого для дитини. Я хочу найкращого для наших дітей", — додав актор.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Fullscreen
Меган Фокс та Machine Gun Kelly
Фото: Getty Images

Браян сказав, що йому "шкода", що Меган Фокс і MGK переживали розрив під час її вагітності. Дитина стане четвертою для акторки, яка раніше пережила викидень.

Грін додав, що це випробування є "трагічною ситуацією" і що він "нікому б цього не побажав".

Меган і Колсон почали зустрічатися 2020 року після зустрічі на зйомках фільму "Північ на злаковому полі", а потім заручилися 2022 року. Оголошуючи про заручини в Instagram, акторка зізналася, що вони з MGK "пили кров одне одного".

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Fullscreen
Меган Фокс та Machine Gun Kelly
Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Меган Фокс кинула нареченого.

Також Фокус писав про реакцію дітей Меган Фокс на її четверту вагітність.