Колишній чоловік вагітної Меган Фокс різко звернувся до батька її дитини

Меган вагітна четвертою дитиною. Втім, напередодні вона кинула Machine Gun Kelly після того, як начебто побачила підозрілі листування в його телефоні.

Related video

Колишній чоловік Меган Фокс Браян Остін Грін різко звернувся до Колсона Бейкера (Machine Gun Kelly) на фоні новин про розрив музиканта з вагітною акторкою. Про це пише TMZ.

"Йому за 30, правда? Але в свої 30, я не знаю, подорослішай. Ніби ти знаєш, що вона вагітна" — сказав 51-річний актор.

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" зізнався, що "поняття не мав", що його ексдружина і MGK (справжнє ім’я Колсон Бейкер) нещодавно розлучилися. До стосунків із MGK Фокс була одружена з Гріном з 2010 по 2021 рік. Колишні виховують трьох синів Ноа, 11, Бодхі, 9, і Джорні, 7. А MGK, зі свого боку, є батьком 15-річної дочки Кесі.

"Я просто хочу для неї найкращого", — сказав Браян Остін Грін про свою колишню дружину.

"Я хочу найкращого для дитини. Я хочу найкращого для наших дітей", — додав актор.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Браян сказав, що йому "шкода", що Меган Фокс і MGK переживали розрив під час її вагітності. Дитина стане четвертою для акторки, яка раніше пережила викидень.

Грін додав, що це випробування є "трагічною ситуацією" і що він "нікому б цього не побажав".

Меган і Колсон почали зустрічатися 2020 року після зустрічі на зйомках фільму "Північ на злаковому полі", а потім заручилися 2022 року. Оголошуючи про заручини в Instagram, акторка зізналася, що вони з MGK "пили кров одне одного".

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Меган Фокс кинула нареченого.

Також Фокус писав про реакцію дітей Меган Фокс на її четверту вагітність.