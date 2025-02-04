Экс-супруг беременной Меган Фокс резко отреагировал на заявления Machine Gun Kelly (фото)

Меган Фокс и Брайан Остин Грин были женаты более 10 лет. От их союза подрастает трое сыновей, а теперь актриса беременна от MGK, с которым разошлась осенью 2024 года.

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51-летний американский актер Брайан Остин Грин поддерживает свою бывшую жену Меган Фокс, 38. Отец троих детей актрисы раскритиковал ее экс-жениха Machine Gun Kelly в Instagram.

Остин Грин раскритиковал MGK после того, как рэпер намекнул, что он общается с их общей бывшей во время ее четвертой беременности.

Звезда сериала "Беверли-Хиллз" призвал музыканта "быть честным".

Бывший муж Меган Фокс опубликовал изображение, в котором описывается, как 34-летний MGK "отреагировал" на рассказ TMZ о том, что он и Меган "не в хороших отношениях" перед рождением их первого общего ребенка.

"Брат, просто будь честным хоть раз в своей жизни. Перестаньте так заботиться о том, как тебя воспринимают, чтобы попытаться перетянуть других людей", — написал Брайан Остин Грин.

Брайан Остин Грин раскритиковал MGK

Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) недавно отреагировал на обвинения, что он и беременная Меган Фокс "не в хороших отношениях" и "даже не разговаривают друг с другом", когда ее срок родов все ближе.

"Как могут "источники говорить", когда источники ничего не сказали", — написал музыкант рядом с фотографиями без рубашки, на которых он смотрит в окно.

Machine Gun Kelly

Инсайдер говорил, что непонятно, как Колсон и Меган, которая родит в марте 2025 года, будут воспитывать общего ребенка.

В ноябре 2024 года пара рассталась во время отпуска в Колорадо после того, как актриса нашла что-то в телефоне рэпера, что заставило ее уехать раньше. Незадолго до этого стало известно о беременности Фокс.

Звезда экрана уже воспитывает 12-летнего Ноа, 10-летнего Бодхи и 8-летнего Джорни с Брайаном Остином Грином, за которым была замужем более 10 лет.

Напомним, Меган Фокс провела рождественские праздники с бывшим мужем.

Также Фокус писал о реакции Брайана Остина Грина на расставание Меган Фокс с MGK.