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Стиль життя

Ексчоловік вагітної Меган Фокс різко відреагував на заяви Machine Gun Kelly (фото)

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Фото: Getty Images | Меган Фокс та Браян Остін Грін

Меган Фокс та Браян Остін Грін були одружені понад 10 років. Від їхнього союзу підростає троє синів, а тепер акторка вагітна від MGK, з яким розійшлася восени 2024.

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51-річний американський актор Браян Остін Грін підтримує свою колишню дружину Меган Фокс, 38. Батько трьох дітей акторки розкритикував її екснареченого Machine Gun Kelly в Instagram.

Остін Грін розкритикував MGK після того, як репер натякнув, що він спілкується з їхньою спільною колишньою під час її четвертої вагітності.

Зірка серіалу "Беверлі-Гіллз" закликав музиканта "бути чесним".

Колишній чоловік Меган Фокс опублікував зображення, у якому описується, як 34-річний MGK "відреагував" на розповідь TMZ про те, що він і Меган "не в хороших стосунках" перед народженням їхньої першої спільної дитини.

"Брате, просто будь чесним хоч раз у своєму житті. Перестаньте так дбати про те, як тебе сприймають, щоб спробувати перетягнути інших людей", — написав Браян Остін Грін.

Браян Остін Грін розкритикував MGK Fullscreen
Браян Остін Грін розкритикував MGK

Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) нещодавно відреагував на звинувачення, що він і вагітна Меган Фокс "не в хороших стосунках" і "навіть не розмовляють одне з одним", коли її термін пологів усе ближче.

"Як можуть "джерела говорити", коли джерела нічого не сказали", — написав музикант поряд із фотографіями без сорочки, на яких він дивиться у вікно.

Machine Gun Kelly

Інсайдер говорив, що незрозуміло, як Колсон і Меган, яка народить у березні 2025, будуть виховувати спільну дитину.

У листопаді 2024 року пара розлучилася під час відпустки в Колорадо після того, як акторка знайшла щось у телефоні репера, що змусило її поїхати раніше. Незадовго до цього стало відомо про вагітність Фокс.

Зірка екрану вже виховує 12-річного Ноа, 10-річного Бодхі та 8-річного Джорні з Браяном Остіном Гріном, з яким була одружена понад 10 років.

Нагадаємо, Меган Фокс провела різдвяні свята з колишнім чоловіком.

Також Фокус писав про реакцію Браяна Остіна Гріна на розставання Меган Фокс з MGK.