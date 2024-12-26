Вагітна Меган Фокс провела Різдво з колишнім чоловіком, — ЗМІ

Знаменитість приблизно на шостому місяці вагітності. Народження четвертої дитини Меган відбудеться в березні 2025.

Related video

Американська акторка Меган Фокс відзначила перше Різдво після розриву з Machine Gun Kelly. Про це пише Daily Mail.

35-річна вагітна зірка екрану розірвала заручини з репером, справжнє ім'я якого Колсон Бейкер, 34, на День подяки через чутки про його невірність.

Джерела розповіли, що колишній чоловік Меган Фокс, 50-річний Браян Остін Грін, від якого вона виховує трьох дітей, Ноа, 11, Бодхі, 9, і Джорні, 7 років, а також його наречена Шарна Берджесс, запросили Меган приєднатися до них на велике свято.

"Вони дуже переживають за Меган і підтримували її протягом усього цього випробування. Браян і Шарна також вірять, що для всіх їхніх дітей було б так чудово бути разом з ними трьома", — каже інсайдер.

"Дітям це дуже сподобається, і це зробить усе набагато простіше для них усіх", — додало джерело.

Меган Фокс Фото: Instagram meganfox

"Меган вважає, що це дуже мило з їхнього боку, і вона знає, як багато це означатиме для дітей. Вона обов’язково заїде принаймні", — зазначив інсайдер.

Браян Остін Грін та Меган Фокс Фото: Instagram brianaustingreen

Фокс розірвала заручини з Колсоном у листопаді — лише через місяць після того, як пара оголосила, що чекає на першу спільну дитину, яка стане для акторки четвертою.

Після цього Браян Остін Грін публічно засудив поведінку репера, сказавши, що MGK має "подорослішати".

Меган Фокс та MGK Фото: Instagram meganfox

Пара вперше почала зустрічатися у 2020 році, заручилася у 2022 і ненадовго розлучилася у 2023, перш ніж помиритися.

Повідомляється, що Фокс приблизно на шостому місяці вагітності, а пологи відбудуться в березні 2025.

Нагадаємо, яке прохання екснареченого обурило вагітну Меган Фокс.

Також Фокус писав про реакцію ексчоловіка Меган Фокс на її розставання з MGK.