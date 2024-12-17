Вагітна Меган Фокс обурилася проханням Machine Gun Kelly: деталі

Меган Фокс та Machine Gun Kelly розійшлися в листопаді 2024 на фоні чуток про зради музиканта. Акторка в березні народить їхню першу спільну дитину, яка для неї стане четвертою.

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Американська акторка Меган Фокс розлютилася на прохання Machine Gun Kelly після чуток про його "зраду". Про це пише Daily Mail.

Вагітна зірка екрану була обурена проханням свого колишнього бойфренда Machine Gun Kelly бути присутнім на народженні їхньої дитини, згідно з джерелами, які стверджують, що Меган не вірить, що він "заслуговує" бути з нею після того, як вона виявила, що музикант був невірним.

38-річна Фокс розійшлася з 34-річним співаком, справжнє ім'я якого Колсон Бейкер, у листопаді 2024. Наразі акторка вагітна від нього. Пара планувала одружитися, проте вже вчергове закінчує свої стосунки.

Меган кинула Колсона через підозри, що він переписувався з іншими жінками.

Тепер інсайдери розказали, що вагітна знаменитість була приголомшена його проханням бути присутнім на пологах.

"Як він сміє навіть запитувати Меган про це? Це ще більше засмутило її тепер, коли він вважає, що має право бути присутнім на пологах", — каже інсайдер.

Меган Фокс Фото: Instagram meganfox

Джерело додало, що Меган Фокс не тільки не планує дозволити MGK бути присутнім на пологах, але й не має наміру давати їхній дитині його прізвище Бейкер.

Коли MGK зробив пропозицію, Меган Фокс розповіла шанувальникам в Instagram, що вони "випили кров один одного", щоб відсвяткувати подію, яка відбулася в Пуерто-Ріко.

Меган Фокс та Колсон Бейкер Фото: Instagram meganfox

Зірка екрану перебуває на шостому місяці вагітності і збирається народити четверту дитину в березні 2025.

Фокс уже є мамою трьох дітей. У неї підростають 11-річний Ной, дев'ятирічний Бодхі та семирічна Джорні від колишнього чоловіка Браяна Остіна Гріна.

Нагадаємо, колишній чоловік Меган Фокс відреагував на її розставання.

Також Фокус писав про реакцію трьох дітей акторки на її вагітність.