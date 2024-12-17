Беременная Меган Фокс возмутилась просьбой Machine Gun Kelly: детали

Меган Фокс и Machine Gun Kelly разошлись в ноябре 2024 года на фоне слухов об изменах музыканта. Актриса в марте родит их первого совместного ребенка, который для нее станет четвертым.

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Американская актриса Меган Фокс разозлилась на просьбу Machine Gun Kelly после слухов о его "измене". Об этом пишет Daily Mail.

Беременная звезда экрана была возмущена просьбой своего бывшего бойфренда Machine Gun Kelly присутствовать на рождении их ребенка, согласно источникам, которые утверждают, что Меган не верит, что он "заслуживает" быть с ней после того, как она обнаружила, что музыкант был неверен.

38-летняя Фокс разошлась с 34-летним певцом, настоящее имя которого Колсон Бейкер, в ноябре 2024 года. Сейчас актриса беременна от него. Пара планировала пожениться, однако уже в очередной раз заканчивает свои отношения.

Меган бросила Колсона из-за подозрений, что он переписывался с другими женщинами.

Теперь инсайдеры рассказали, что беременная знаменитость была ошеломлена его просьбой присутствовать на родах.

"Как он смеет даже спрашивать Меган об этом? Это еще больше расстроило ее теперь, когда он считает, что имеет право присутствовать на родах", — говорит инсайдер.

Меган Фокс Фото: Instagram meganfox

Источник добавил, что Меган Фокс не только не планирует позволить MGK присутствовать на родах, но и не намерена давать их ребенку его фамилию Бейкер.

Когда MGK сделал предложение, Меган Фокс рассказала поклонникам в Instagram, что они "выпили кровь друг друга", чтобы отпраздновать событие, которое произошло в Пуэрто-Рико.

Меган Фокс и Колсон Бейкер Фото: Instagram meganfox

Звезда экрана находится на шестом месяце беременности и собирается родить четвертого ребенка в марте 2025 года.

Фокс уже является мамой троих детей. У нее подрастают 11-летний Ной, девятилетний Бодхи и семилетняя Джорни от бывшего мужа Брайана Остина Грина.

Напомним, бывший муж Меган Фокс отреагировал на ее расставание.

Также Фокус писал о реакции троих детей актрисы на ее беременность.