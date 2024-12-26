Беременная Меган Фокс провела Рождество с бывшим мужем, — СМИ

Знаменитость примерно на шестом месяце беременности. Рождение четвертого ребенка Меган состоится в марте 2025 года.

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Американская актриса Меган Фокс отметила первое Рождество после разрыва с Machine Gun Kelly. Об этом пишет Daily Mail.

35-летняя беременная звезда экрана разорвала помолвку с рэпером, настоящее имя которого Колсон Бейкер, 34, на День благодарения из-за слухов о его неверности.

Источники рассказали, что бывший муж Меган Фокс, 50-летний Брайан Остин Грин, от которого она воспитывает троих детей, Ноа, 11, Бодхи, 9, и Джорни, 7 лет, а также его невеста Шарна Берджесс, пригласили Меган присоединиться к ним на большой праздник.

"Они очень переживают за Меган и поддерживали ее на протяжении всего этого испытания. Брайан и Шарна также верят, что для всех их детей было бы так здорово быть вместе с ними тремя", — говорит инсайдер.

"Детям это очень понравится, и это сделает все гораздо проще для них всех", — добавил источник.

Меган Фокс Фото: Instagram meganfox

"Меган считает, что это очень мило с их стороны, и она знает, как много это будет значить для детей. Она обязательно заедет по крайней мере", — отметил инсайдер.

Фокс разорвала помолвку с Колсоном в ноябре — всего через месяц после того, как пара объявила, что ждет первого общего ребенка, который станет для актрисы четвертым.

Брайан Остин Грин и Меган Фокс Фото: Instagram brianaustingreen

После этого Брайан Остин Грин публично осудил поведение рэпера, сказав, что MGK должен "повзрослеть".

Меган Фокс и MGK Фото: Instagram meganfox

Пара впервые начала встречаться в 2020 году, обручилась в 2022 и ненадолго рассталась в 2023, прежде чем помириться.

Сообщается, что Фокс примерно на шестом месяце беременности, а роды состоятся в марте 2025 года.

Напомним, какая просьба экс-жениха возмутила беременную Меган Фокс.

Также Фокус писал о реакции экс-супруга Меган Фокс на ее расставание с MGK.