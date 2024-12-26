Беременная Меган Фокс провела Рождество с бывшим мужем, — СМИ
Знаменитость примерно на шестом месяце беременности. Рождение четвертого ребенка Меган состоится в марте 2025 года.
Американская актриса Меган Фокс отметила первое Рождество после разрыва с Machine Gun Kelly. Об этом пишет Daily Mail.
35-летняя беременная звезда экрана разорвала помолвку с рэпером, настоящее имя которого Колсон Бейкер, 34, на День благодарения из-за слухов о его неверности.
Источники рассказали, что бывший муж Меган Фокс, 50-летний Брайан Остин Грин, от которого она воспитывает троих детей, Ноа, 11, Бодхи, 9, и Джорни, 7 лет, а также его невеста Шарна Берджесс, пригласили Меган присоединиться к ним на большой праздник.
"Они очень переживают за Меган и поддерживали ее на протяжении всего этого испытания. Брайан и Шарна также верят, что для всех их детей было бы так здорово быть вместе с ними тремя", — говорит инсайдер.
"Детям это очень понравится, и это сделает все гораздо проще для них всех", — добавил источник.
"Меган считает, что это очень мило с их стороны, и она знает, как много это будет значить для детей. Она обязательно заедет по крайней мере", — отметил инсайдер.
Фокс разорвала помолвку с Колсоном в ноябре — всего через месяц после того, как пара объявила, что ждет первого общего ребенка, который станет для актрисы четвертым.
После этого Брайан Остин Грин публично осудил поведение рэпера, сказав, что MGK должен "повзрослеть".
Пара впервые начала встречаться в 2020 году, обручилась в 2022 и ненадолго рассталась в 2023, прежде чем помириться.
Сообщается, что Фокс примерно на шестом месяце беременности, а роды состоятся в марте 2025 года.
Напомним, какая просьба экс-жениха возмутила беременную Меган Фокс.
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