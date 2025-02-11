Экс-жених Меган Фокс провел время с Карой Делевинь (фото)

За считанные недели Фокс родит четвертого ребенка. За несколько месяцев до этого они с MGK разошлись.

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Американский музыкант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) провел время на "Супербоуле-2025" вместе со своей звездной группой друзей. Об этом пишет TMZ.

Рэпер, который недавно разошелся с беременной Меган Фокс, был замечен в одной ложе с Тейлор Свифт и компанией во время большой футбольной игры. Его также видели вместе с другой давней подругой — Карой Делевинь.

Кара Делевинь на "Супербоуле-2025" (в красной шляпе)

По данным TMZ, друзья прошлись мимо разных номеров в Caesars Superdome в Новом Орлеане вместе с девушкой Кары, Минки.

Когда трио пробиралось по коридору, кто-то в одном из номеров привлек внимание Колсона.

"Ой, подождите, подождите секунду", — сказал 34-летний рэпер, когда они проходили мимо открытой двери в один из номеров.

Экс-жених Меган Фокс зашел внутрь, чтобы поприветствовать своего друга, а 32-летняя Кара ждала со своей девушкой, прежде чем они вошли за ним, а Минки положила руку на плечо модели.

Колсон Бейкер на "Супербоуле-2025" (справа)

Кара и Келли — давние друзья, а в 2019 году дуэт присоединился к актерскому составу триллера об ограблении под названием "Панк". В следующем году их также видели вместе на акции протеста Black Lives Matter.

Недавно рэпер разошелся с Меган Фокс, которая беременна его ребенком. В ноябре 2024 года пара рассталась во время отпуска в Колорадо после того, как актриса нашла что-то в телефоне Бейкера, что заставило ее уехать раньше.

Меган родит в начале весны 2025 года.

Напомним, как Меган Фокс переживает разрыв с Колсоном Бейкером.

Также Фокус писал о нежелании Меган Фокс мириться с MGK.