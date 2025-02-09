Беременная Меган Фокс "глубоко обижена" после разрыва с Machine Gun Kelly, — СМИ

За считанные недели звезда станет мамой в четвертый раз. Впрочем, за несколько месяцев до родов она разошлась с отцом своего ребенка.

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Стало известно, как беременная Меган Фокс переживает расставание с Machine Gun Kelly (Колсоном Бейкером, — настоящие имя и фамилия рэпера). Об этом пишет Us Weekly.

Музыкант и актриса сейчас сосредоточены на том, чтобы двигаться вперед исключительно как сородители, поскольку они адаптируются к жизни после разрыва.

Инсайдеры, близкие к 38-летней звезде "Трансформеров" и 34-летнему рэперу, рассказали изданию, как бывшие влюбленные справляются со своим недавним расставанием, пока ждут рождения первого общего ребенка.

"Меган движется вперед самостоятельно и не заинтересована в пересмотре прошлого", — рассказал источник.

Актриса сосредоточена на своей беременности и не оглядывается назад. Меган "глубоко обижена" на то, как все закончилось, но сосредотачивается на исцелении.

Меган Фокс Фото: Instagram meganfox

Тем временем музыкант "борется", чтобы принять новую реальность и пытается перепрофилировать "свою энергию на самосовершенствование".

"Он сосредоточился на психическом здоровье и восстановлении формы. У него разбито сердце, но он пытается двигаться вперед", — отметил инсайдер.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Instagram meganfox

В ноябре 2024 года пара рассталась во время отпуска в Колорадо после того, как Меган нашла что-то в телефоне рэпера, что заставило ее уехать раньше. Незадолго до этого стало известно о беременности Фокс.

Актриса родит в начале весны 2025 года.

Звезда "Трансформеров" уже является мамой троих сыновей — 12-летнего Ноя, 10-летнего Бодхи и 8-летнего Джорни, которых родила от бывшего мужа Брайана Остина Грина.

А Machine Gun Kelly является отцом 15-летней дочери Кейси, которую он воспитывает вместе с бывшей Эммой Кэннон.

Напомним, бывший муж Меган Фокс отреагировал на заявления Колсона Бейкера.

Также Фокус писал о нежелании Меган Фокс мириться с MGK.