Вагітна Меган Фокс "глибоко ображена" після розриву з Machine Gun Kelly, — ЗМІ

За лічені тижні зірка стане мамою вчетверте. Втім, за кілька місяців до пологів вона розійшлася з батьком своєї дитини.

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Стало відомо, як вагітна Меган Фокс переживає розставання з Machine Gun Kelly (Колсоном Бейкером, — справжні імʼя та прізвище репера). Про це пише Us Weekly.

Музикант та акторки наразі зосереджені на тому, щоб рухатися вперед суто як співбатьки, оскільки вони адаптуються до життя після розриву.

Інсайдери, близькі до 38-річної зірки "Трансформерів" і 34-річного репера, розповіли виданню, як колишні закохані справляються зі своїм нещодавнім розставанням, поки чекають на народження першої спільної дитини.

"Меган рухається вперед самостійно і не зацікавлена ​​в перегляді минулого", — розповіло джерело.

Акторка зосереджена на своїй вагітності і не озирається назад. Меган "глибоко ображена" на те, як усе закінчилося, але зосереджується на зціленні.

Меган Фокс Фото: Instagram meganfox

Тим часом музикант "бореться", щоб прийняти нову реальність і намагається перепрофілювати "свою енергію на самовдосконалення".

"Він зосередився на психічному здоров'ї та відновленні форми. У нього розбите серце, але він намагається рухатися вперед", — зазначив інсайдер.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Instagram meganfox

У листопаді 2024 року пара розлучилася під час відпустки в Колорадо після того, як Меган знайшла щось у телефоні репера, що змусило її поїхати раніше. Незадовго до цього стало відомо про вагітність Фокс.

Акторка народить на початку весни 2025.

Зірка "Трансформерів" уже є мамою трьох синів — 12-річного Ноя, 10-річного Бодхі та 8-річного Джорні, яких народила від колишнього чоловіка Браяна Остіна Гріна.

А Machine Gun Kelly є батьком 15-річної доньки Кейсі, яку він виховує разом із колишньою Еммою Кеннон.

Нагадаємо, колишній чоловік Меган Фокс відреагував на заяви Колсона Бейкера.

Також Фокус писав про небажання Меган Фокс миритися з MGK.