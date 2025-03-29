Фотограф потай зняв парочку на лавці, а потім дізнався про них всю правду (фото)

Експерти з вуличної фотографії зауважують, що справжня цінність таких знімків — у непідробних емоціях.

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Фотограф-аматор з Вашингтона (США) випадково зняв стареньку подружню пару на тлі квітучих дерев біля Меморіалу Джефферсона, створивши кадр, що символізує ідеальне кохання.

Автор цієї світлини, користувач Reddit з нікнеймом ElectricalAd1850, спочатку просто хотів зафіксувати красу весняного пейзажу. Помітивши цікаву сцену — миле подружжя, яке сиділо на лавці, він попросив дозволу зробити фото.

Романтична історія

"Я підійшов до них і запитав, чи можна зробити знімок. Вони радо погодилися", — розповів фотограф. Після зйомки чоловік надіслав кадр подружжю, не сподіваючись на якусь реакцію.

Фотограф зробив романтичну світлину Фото: Reddit

Однак відповідь пари перевершила всі очікування. "Ми одружені вже 49 років, але таке бачимо вперше. Дуже вам дякуємо", — написали вони у месенджері.

Цей допис миттєво зібрав понад 64 тисячі вподобайок на форумі Made Me Smile. Користувачі були вражені не лише красою світлини, а й щирістю почуттів подружжя.

Позиція фахівців

Експерти з вуличної фотографії зауважують, що справжня цінність таких знімків — у непідробних емоціях. На відміну від постановчих портретів, такі фото передають справжні історії та реальні емоції.

Користувачі мережі у коментарях почали ділитися власними зворушливими історіями. Одні згадували несподівані моменти на концертах, інші — романтичні сцени з життя своїх близьких.

Нагадаємо, Емма Купер Джонс з Алабами (США) відвідала випускний вечір у дитячому садку своєї доньки Амелії й вирішила зробити пам’ятне фото разом із її прадідусем та прабабусею. Жінка й гадки не мала, що насправді знову переживає момент зі свого власного дитинства. Її зворушлива історія швидко підкорила соціальні мережі.

Крім того, Фокус повідомляв, що інфлюенсерка Дженн Джіа "знайшла" свого майбутнього чоловіка на старому селфі, зробленому ще у 2012 році. Цікаво, що їхнє знайомство відбулося лише через два роки після створення цього знімка. Користувачі соцмереж вражені таким збігом: одні цитують пісню Тейлор Свіфт про "невидиму нитку долі", інші ж переглядають свої архівні фото в пошуках потенційної другої половинки.