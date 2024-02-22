Стало відомо, заради кого бойфренд Меган Фокс зафарбував половину тіла в чорний колір

Репер зізнався, що, роблячи це татуювання, ставив на чільне місце стосунки з Меган Фокс. Вона оцінила його зусилля і мотиви.

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33-річний американський репер Колсон Бейкер, він же Machine Gun Kelly, забив усі татуювання на верхній частині тіла чорною фарбою. За словами інсайдерів, він зробив це для того, щоб довести своїй нареченій Меган Фокс, що він на 100% відданий їхнім стосункам, пише Daily Mail.

Раніше артист заявляв, що татуювання було зроблено в "духовних цілях", але потім озвучив інший мотив.

"Колсон сказав Меган, що однією з основних причин, через яку він зробив своє останнє татуювання із затемненням, була не тільки духовна причина, але він також хотів, щоб вона знала, що він зробив це для неї. Він хоче, щоб вона знала, що незалежно від того, що хтось робить зі своїм тілом, вони обидва розділяють одне одного, і його тіло — це її тіло, і він також хоче усунути стільки плутанини зі своїх попередніх татуювань. Він хоче усунути плутанину, яка час від часу виникає в їхніх стосунках, і показати їй, що він може змінитися на благо себе і їхніх стосунків", — цитує таблоїд слова джерела.

Нове тату Колсона має страхітливий вигляд Фото: roxx_____

Інформатор додав, що готовий іти з Меган уперед і робити все, щоб їхні стосунки розвивалися в позитивному напрямку:

"Він хотів дати їй знати, що нове чорнило також є для неї свідченням того, куди вони можуть рухатися далі, що, хоч би скільки радості вони пережили одне з одним, він хоче, щоб це був порожній простір і нові спогади, щоб вони могли встановити новий любовний зв'язок одне з одним. Це звучить дуже глибоко, але це щиро, і Меган це подобається".

Своїм новим татуюванням Колсон похвалився в соцмережі, опублікувавши фото результатів 78-годинної роботи тату-майстра Рокс.

Своєю чергою Меган теж почала трансформації і набила на всю ліву руку малюнок, вперше показавши його на церемонії "Вибір народу".

Нещодавно дівчина потрапила в скандал, порівнявши себе з українською секс-лялькою, після чого їй довелося виправдовуватися за свої слова.

Раніше Фокус писав, що наречений Меган Фокс дозволив 13-річній доньці зробити йому татуювання.