Вагітна вчетверте Меган Фокс знялася в мереживі (фото)

Після викидня та позаматкової вагітності акторка повідомила про очікування дитини від нареченого Machine Gun Kelly. Напередодні вона відвідала церемонію GQ x Men of The Year.

38-річна американська акторка Меган Фокс в очікуванні народження четвертої дитини знялася в мереживі. Кадрами поділилася візажистка зірки в Instagram.

На кадрах вагітна Меган позує в чорному напівпрозорому мереживному комплекті з глибоким декольте та вирізами на животі. Свій образ зірка фільму "Тіло Дженніфер" доповнила чорною мереживною вуаллю та розпустила своє довге темне волосся.

У такому total-black образі Фокс вирушила на церемонію нагородження GQ x Men of The Year.

Меган Фокс

Про вагітність Меган Фокс стало відомо за кілька днів до цього. Вона чекає на першу спільну дитину з нареченим, 34-річним музикантом Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер). Пара кілька разів розходилася з моменту заручин на початку 2022 року, проте нещодавно примирилася, а тепер чекає на народження малюка.

Меган Фокс

Меган уже тричі стала мамою під час шлюбу із зіркою серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" Браяном Остіном Гріном. Від їхнього союзу народилися 11-річний Ноа, 9-річний Боді 9 і 7-річний Джорні. А в Machine Gun Kelly є 15-річна донька Кейсі.

Стосунки з колишнім чоловіком у Меган Фокс хороші, він позитивно відреагував на новини про вагітність акторки.

Також Фокус писав про стосунки Меган Фокс та Колсона Бейкера на фоні вагітності зірки екрану.