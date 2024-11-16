Беременная в четвертый раз Меган Фокс снялась в кружеве (фото)

После выкидыша и внематочной беременности актриса сообщила об ожидании ребенка от жениха Machine Gun Kelly. Накануне она посетила церемонию GQ x Men of The Year.

38-летняя американская актриса Меган Фокс в ожидании рождения четвертого ребенка снялась в кружеве. Кадрами поделилась визажистка звезды в Instagram.

На кадрах беременная Меган позирует в черном полупрозрачном кружевном комплекте с глубоким декольте и вырезами на животе. Свой образ звезда фильма "Тело Дженнифер" дополнила черной кружевной вуалью и распустила свои длинные темные волосы.

В таком total-black образе Фокс отправилась на церемонию награждения GQ x Men of The Year.

Меган Фокс

О беременности Меган Фокс стало известно за несколько дней до этого. Она ждет первого совместного ребенка с женихом, 34-летним музыкантом Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер). Пара несколько раз расходилась с момента помолвки в начале 2022 года, однако недавно примирилась, а теперь ждет рождения малыша.

Меган Фокс

Меган уже трижды стала мамой во время брака со звездой сериала "Беверли-Хиллз 90210" Брайаном Остином Грином. От их союза родились 11-летний Ноа, 9-летний Боди 9 и 7-летний Джорни. А у Machine Gun Kelly есть 15-летняя дочь Кейси.

Отношения с бывшим мужем у Меган Фокс хорошие, он положительно отреагировал на новости о беременности актрисы.

Также Фокус писал об отношениях Меган Фокс и Колсона Бейкера на фоне беременности звезды экрана.