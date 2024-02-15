Меган Фокс порівняла себе із секс-іграшкою

Користувачі засудили знаменитість за некоректне порівняння і нагадали, що українські жінки вже два роки живуть у війні. Меган довелося виправдатися за свої слова.

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37-річна американська актриса і модель Меган Фокс оскандалилася своїм постом в Instagram. Вона опублікувала фото з вечірки в нічному клубі Zouk у Лас-Вегасі, де позує поруч зі своїм нареченим Machine Gun Kelly, співачкою Тейлор Свіфт і Тревісом Келсі, яке підписала вельми неоднозначно.

"О боже, хлопці, як по-іншому я виглядаю... зовсім не виглядаю. Виявляється, це була всього лише темна фотографія мобільного телефону, на якій я виглядаю як українська надувна лялька, коли в реальності я виглядаю як одна з тих супердорогих силіконових справжніх секс-ляльок, які можна купити тільки в Японії", — ідеться в підписі.

Меган Фокс порівняла себе з українською секс-лялькою Фото: Instagram meganfox

На знімку вона позує з чокером із шипами і в чорній сорочці із зображенням руки скелета. Вона склала губи качечкою і показує жест миру.

У коментарях модель розкритикували за некоректне порівняння.

"Дуже грубо з твого боку так говорити про українських жінок, ти так себе показала", "Вона справді тільки-но згадала Україну?", "Гадаю, ксенофобія щодо Східної Європи все ще актуальна в Голлівуді", "Дівчиночко, в тебе була одна можливість написати гарний пост про цю культову картинку, і ти написала ЦЕ?", "Це тільки я, чи вона висміювала українських дівчат? У будь-якому разі, це трохи недоречне порівняння", "Це нетактовно через ситуацію в країні, до того ж широко відомо, що сексуальні злочини є звичайними воєнними злочинами, тому жарт недоречний. Всьому свій час і місце, але це не так", "Я не думаю, що порівнювати себе з секс-лялькою — це гнучкість?" Так ти хочеш сказати, що виглядаєш фальшиво?", — пишуть користувачі.

У якийсь момент Фокс зазирнула в коментарі, щоб виправдатися за свої слова.

"О мій Боже! Це не те, що я мала на увазі. Українські жінки дуже гарячі, і тому, в моїй уяві, надувні ляльки теж були б гарячими. дай дівчині пожартувати, чорт забирай", — написала вона.

Меган Фокс виправдалася за свої слова

Багато користувачів зазначили, що на знімку Меган зовсім не схожа на себе, і навіть засумнівалися, чи це вона.

Раніше Фокус писав, що Меган Фокс прийшла на афтепаті Grammy в дуже відвертому вбранні.