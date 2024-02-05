Кольчуга на голе тіло: Меган Фокс прийшла на афтепаті Grammy в дуже відвертому вбранні

Багатодітна мати не соромиться одягати вбрання, які відкривають максимум її тіла. У свої 37 років вона може похвалитися розкішною фігурою.

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37-річна американська акторка і модель Меган Фокс після проблем у стосунках з бойфрендом Колсоном Бейкером стала набагато рідше з'являтися на публіці. Однак фатальна красуня не змогла пропустити афтепаті музичної премії "Греммі", де з'явилася хоч і на гордій самоті, але в неймовірно сміливому і зухвалому образі. Фотографії свого вбрання для недільного вечора Jamie, присвяченому перегляду премії Janie GRAMMY Awards, вона показала численним підписникам в Instagram.

Меган обрала надзвичайно ризиковану та ультракоротку сукню-кольчугу, під яку одягла лише білі стрінги.

Зірка доповнила свій ансамбль сріблястими туфлями на платформі та чорною хутряною курткою, яку вона розстебнула, щоб показати вбрання.

Меган показала все, чим її нагородила природа Фото: Instagram meganfox

Її локони були укладені м'якими хвилями.

На вечірці Фокс приєдналася до таких знаменитостей, як Кармен Електра, Зої Дешанель, Біжу Філліпс, Стівен Тайлер і Ешлі Сімпсон.

У недавньому інтерв'ю Меган, яка нещодавно випустила збірку віршів, розповіла, що почувається оголеною на заходах.

"Це на кшталт: "Ні, мені потрібно роздягнутися в цей день", — зазначила вона.

Фото: Instagram meganfox

Її нова книга "Милі хлопчики отруйні" стала бестселером New York Times. Робота над нею стала для Меган формою терапії. Її психотерапевт сказав їй, що якщо вона продовжить стримувати свій біль, це призведе до хвороби. Її вірші — це сублімація пережитого болю, втілена в текст.

"Я знала, що мені завжди потрібно це викладати. Я відчуваю, що одна з моїх сильних сторін — це моя духовна основа або те, як я сприймаю речі і моє мислення, і я відчуваю, що з усього, що я могла б запропонувати людям через платформу знаменитостей, це було б моєю найкращою пропозицією. І тому я відчувала, що щось подібне повинно стати надбанням громадськості, тому що, сподіваюся, воно буде набагато більш вражаючим, ніж фільм, у якому я знялася, або що-небудь, що я збираюся опублікувати в чортовому Instagram. Я коли-небудь зустрічалася тільки з музикантами, акторами або людьми, які потрапляли б у категорію симпатичних хлопчиків, тож це дуже добре відображало мій конкретний досвід", — зізналася вона.

Раніше Фокус писав, що в грудні минулого року Меган Фокс і Machine Gun Kelly серйозно посварилися. За словами інсайдерів, у них серйозні проблеми з довірою у стосунках.