Меган Фокс та Machine Gun Kelly знову серйозно посварилися

Пара, яка заручилася на початку 2022 року, досі відкладає весілля.

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37-річна американська акторка Меган Фокс і музикант Machine Gun Kelly, 33, провели "затишний" вечір разом. Про це пише People.

Закохані на фоні постійних чуток про своє розставання відвідали комедійне шоу в Лос-Анджелесі.

Знаменитості "сиділи позаду протягом усього шоу і їм було зручно", — каже джерело про їхнє вечірнє побачення.

Це сталося через кілька днів після того, як інсайдер, близький до пари, розповів, що в них була "ще одна велика сварка" і пара працює над вирішенням своїх проблем.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Megan Fox/Instagram

"Це завжди одне й те саме", — додало джерело. "У них серйозні проблеми з довірою у стосунках. Це було непросто, але [вони] все ще намагаються це подолати".

На початку 2022 року музикант зробив пропозицію своїй коханій, проте весілля досі не сталося на фоні чуток про зради Бейкера та розрив пари. Втім, закохані продовжують разом зʼявлятися на публіці, ігноруючи домисли в мережі.

Повідомлялося, що музикант зрадив Фокс з гітаристкою зі свого гурту Софі Ллойд, проте сама дівчина спростовувала ці звинувачення.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Instagram meganfox

Нагадаємо, багатодітна мама Меган Фокс розповіла про проблеми з народженням дитини.

Також Фокус писав про те, як викидень у Меган Фокс вплинув на їхні стосунки з Колсоном Бейкером.