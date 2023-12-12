Меган Фокс и Machine Gun Kelly снова серьезно поссорились

Пара, которая обручилась в начале 2022 года, до сих пор откладывает свадьбу.

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37-летняя американская актриса Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly, 33, провели "уютный" вечер вместе. Об этом пишет People.

Влюбленные на фоне постоянных слухов о своем расставании посетили комедийное шоу в Лос-Анджелесе.

Знаменитости "сидели позади на протяжении всего шоу и им было удобно", — говорит источник об их вечернем свидании.

Это произошло через несколько дней после того, как инсайдер, близкий к паре, рассказал, что у них была "еще одна большая ссора" и пара работает над решением своих проблем.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Megan Fox/Instagram

"Это всегда одно и то же", — добавил источник. "У них серьезные проблемы с доверием в отношениях. Это было непросто, но [они] все еще пытаются это преодолеть".

В начале 2022 года музыкант сделал предложение своей возлюбленной, однако свадьба до сих пор не состоялась на фоне слухов об изменах Бейкера и разрыве пары. Впрочем, влюбленные продолжают вместе появляться на публике, игнорируя домыслы в сети.

Сообщалось, что музыкант изменил Фокс с гитаристкой из своей группы Софи Ллойд, однако сама девушка опровергала эти обвинения.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Instagram meganfox

Напомним, многодетная мама Меган Фокс рассказала о проблемах с рождением ребенка.

Также Фокус писал о том, как выкидыш у Меган Фокс повлиял на их отношения с Колсоном Бейкером.