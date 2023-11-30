Меган Фокс откровенно рассказала о проблемах с рождением ребенка

Актриса откровенно призналась о неудачном опыте с беременностью

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37-летняя американская актриса и модель, известная ролью Микаэлы Бейнс в фильмах "Трансформеры" и "Трансформеры: Месть павших" Меган Фокс откровенно рассказала о проблемах с беременностью, которую ей пришлось пережить. Откровенный разговор актрисы состоялся в интервью модному порталу "Women's Wear Daily".

Вот уже три года актриса состоит в отношениях с младшим за себя на четыре года рэпером Колсом Бейкером, который выступает под сценическим псевдонимом Machine Gun Kelly, или просто MGK. Однако до сих пор у пары не появилось общих детей.

Сама Меган имеет уже троих сыновей, которых родила от актера Брайана Остина Грина. Старшему сыну актрисы Нао исполнилось 11 лет, среднему Боди — 9 лет, а самому младшему Джорни — 7.

Пара рассталась в 2020 году, однако почти сразу стало известно о новых отношениях актрисы.

В откровенном интервью Фокс призналась, что была беременна от рэпера Machine Gun Kelly, однако потеряла ребенка. У нее произошел выкидыш.

Но и это как выяснилось не единственная неудачная беременность актрисы. По словам Фокс, будучи молодой у нее случилась внематочная беременность.

Фокс призналась, что выкидыш, который она пережила очень повлиял на ее эмоциональное состояние.

Она призналась, что опыт беременности для нее был гораздо тяжелее, несмотря на три удачные попытки. Актриса не понимает, почему ее организм так реагирует.

Меган также призналась, что очень влюблена в рэпера Machine Gun Kelly и они мечтают вместе иметь общего ребенка. Однако, пока это им не удалось.

Известно, что рэпер также имеет ребенка от предыдущих отношений — 15-летнюю дочь Кейси.

Напомним, Меган Фокс рассказала, как выкидыш повлиял на ее отношения с женихом.