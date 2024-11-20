62-річна Демі Мур у шикарній сукні з'явилася на зірковому заході (фото)

Демі Мур зараз перебуває на піку слави. Акторка багато знімається в кіно і є бажаним гостем на різних церемоніях.

Голлівудська акторка Демі Мур у красивій вечірній сукні сяяла на зірковому заході Elle Women In Hollywood, що відбувся ввечері 19 листопада в готелі Four Seasons у Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

62-річна зірка серіалу "Субстанції", яка зараз перебуває на піку своєї популярності, з'явилася на червоній доріжці в сукні зі світловідбивними намистинами, яка підкреслює її струнку фігуру. Шикарна сукня без рукавів мала колірну гаму в стилі омбре — фарби намистин плавно переходили від античного сріблястого до насиченого коричневого відтінку.

Свій образ колишня дружина Брюса Вілліса доповнила туфлями на підборах бронзового кольору. З прикрас на ній були ефектні сережки з дорогоцінним камінням і кілька золотих каблучок. Довге шовковисте волосся Мур було перекинуте через одне плече й укладене вільними локонами. Щодо макіяжу, мати трьох дітей використовувала димчасті тіні для повік, рожеву помаду й яскраві персикові рум'яна.

Актриса Демі Мур Фото: Getty Images

Схоже, Демі була в гарному настрої. Вона грайливо позувала перед камерами Мур, демонструючи струнку фігуру. На червоній доріжці зірка "Корпоративних тварин" зустрілася з безліччю старих приятелів, включно з Мелані Гріффіт, Розі О'Доннелл і дружиною Тома Генкса, кантрі-співачкою Рітою Вілсон.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що Демі Мур у красивій сукні з квітковим декором позувала на фотоколі в Парижі. Акторка активно просуває новий фільм "Субстанція", в якому вона зіграла одну з головних ролей.