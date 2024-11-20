62-летняя Деми Мур в шикарном платье появилась на звездном мероприятии (фото)

Деми Мур сейчас находится на пике славы. Актриса много снимается в кино и является желанным гостем на разных церемониях.

Голливудская актриса Деми Мур в красивом вечернем платье блистала на звездном мероприятии Elle Women In Hollywood, которое состоялось вечером 19 ноября в отеле Four Seasons в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

62-летняя звезда сериала "Субстанции", которая сейчас находится на пике своей популярности, появилась на красной дорожке в платье со светоотражающими бусинами, подчеркивающем ее стройную фигуру. Шикарное платье без рукавов имело цветовую гамму в стиле омбре — краски бусин плавно переходили от античного серебристого к насыщенному коричневому оттенку.

Свой образ бывшая жена Брюса Уиллиса дополнила туфлями на каблуках бронзового цвета. Из украшений на ней были эффектные серьги с драгоценными камнями и несколько золотых колец. Длинные шелковистые волосы Мур были перекинуты через одно плечо и уложены свободными локонами. Что касается макияжа, мать троих детей использовала дымчатые тени для век, розовую помаду и яркие персиковые румяна.

Актриса Деми Мур Фото: Getty Images

Похоже Деми была в хорошем настроении. Она игриво позировала перед камерами Мур, демонстрируя стройную фигуру. На красной дорожке звезда "Корпоративных животных" встретилась со множеством старых приятелей, включая Мелани Гриффит, Рози О'Доннелл и жену Тома Хэнкса, кантри-певицу Риту Уилсон.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что Деми Мур в красивом платье с цветочным декором позировала на фотоколле в Париже. Актриса активно продвигает новый фильм "Субстанция", в котором она сыграла одну из главных ролей.