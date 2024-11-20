Британці шаленіють на "найменшій в світі домашній вечірці": як влаштоване свято (відео)

Британією мандрує будиночок, розміром два на два метри, в якому шестеро друзів можуть влаштувати вечірку, розповіли журналісти. Компанія, яке таке вигадала, пропонує учасникам безплатні напої.

Майже половина британців вважає, що організація великої вечірки забирає надто багато часу. Крім того, беручи в ній участь або влаштовуючи, вони відчувають соціальний тиск, і їм це не подобається. Щоб уникнути неприємних відчуттів, вони можуть завітати на "найменше у світі" святкування. Про те, як потрапити на курйозну вечірку, написало видання Mirror.

Журналісти розповіли, що британці почали віддавати перевагу вечіркам, у яких беруть участь не надто багато людей. У цьому вони бачать кілька переваг: серед них — відсутність черги за напоями та конфліктів з сусідами, економія грошей. Щоб показати усі переваги такого виду відпочинку, місцева компанія влаштувала пересувний будиночок, в якому можна гарно провести час. Коли відчиняються двері, то виявляється, що всередині — кімнатка розміром 2 на 2 м висотою 3 м. В кімнаті є все необхідне для проведення "найменшої у світі вечірки", ідеться у статті Mirror.

Як з'ясувалось, на такому просторі цілком комфортно почуваються шестеро учасників свята, запевняють автори вигадки. У приміщенні — шкіряне крісло, дзеркало та картини, імітація каміна, міністіл. На каміні — особлива червона кнопка: якщо її натиснути, вмикається музика та святкове світло. Усі присутні отримують навіть безплатні напої, написали журналісти.

"Я дійсно могла розмовляти з людьми і знайомитися з ними, не кричачи під гучну музику. Відчувалося, що це набагато більше спільноти, ніби всі були тут, щоб спілкуватися. Чесно кажучи, це був такий освіжаючий досвід!" — розповіла одна з учасниць "найменшої у світі вечірки".

Будиночок для вечірок мандруватиме Великою Британією на найближчі вихідні, вказано у дописі з анонсом свят. Кожен охочий зможе зайти всередину, а також зіграти на атракціоні з робо-рукою, яка витягує подарунки.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші способи організації курйозних вечірок. Один з таки випадків стався в аеропорту Франції у березні 2024 року. Тисячі громадян зібрались у залі аеропорту та влаштували незаконну рейв-вечірку. Свято тривало два дні, поліція про нього знала, але нічого не робила, щоб зупинити людей.

Нагадуємо, видання Daily Record розповіло про відвідувачів бару, які замовили наїдків на 15 тис. грн, з'їли все замовлене, а потім їх довелось шукати з поліцією.