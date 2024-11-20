Британцы сходят с ума на "самой маленькой в мире домашней вечеринке": как устроен праздник (видео)

Британией путешествует домик, размером два на два метра, в котором шестеро друзей могут устроить вечеринку, рассказали журналисты. Компания, которая такое придумала, предлагает участникам бесплатные напитки.

Почти половина британцев считает, что организация большой вечеринки отнимает слишком много времени. Кроме того, участвуя в ней или устраивая, они чувствуют социальное давление, и им это не нравится. Чтобы избежать неприятных ощущений, они могут посетить "самое маленькое в мире" празднование. О том, как попасть на курьезную вечеринку, написало издание Mirror.

Журналисты рассказали, что британцы начали отдавать предпочтение вечеринкам, в которых участвуют не слишком много людей. В этом они видят несколько преимуществ: среди них — отсутствие очереди за напитками и конфликтов с соседями, экономия денег. Чтобы показать все преимущества такого вида отдыха, местная компания устроила передвижной домик, в котором можно хорошо провести время. Когда открывается дверь, то оказывается, что внутри — комнатка размером 2 на 2 м высотой 3 м. В комнате есть все необходимое для проведения "самой маленькой в мире вечеринки", говорится в статье Mirror.

Как выяснилось, на таком пространстве вполне комфортно чувствуют себя шестеро участников праздника, уверяют авторы выдумки. В помещении — кожаное кресло, зеркало и картины, имитация камина, мини-стол. На камине — особая красная кнопка: если ее нажать, включается музыка и праздничный свет. Все присутствующие получают даже бесплатные напитки, написали журналисты.

"Я действительно могла разговаривать с людьми и знакомиться с ними, не крича под громкую музыку. Чувствовалось, что это гораздо больше сообщества, будто все были здесь, чтобы общаться. Честно говоря, это был такой освежающий опыт!" — рассказала одна из участниц "самой маленькой в мире вечеринки".

Домик для вечеринок будет путешествовать по Великобритании на ближайшие выходные, указано в заметке с анонсом праздников. Каждый желающий сможет зайти внутрь, а также сыграть на аттракционе с робо-рукой, которая вытягивает подарки.

Отметим, ранее Фокус писал о других способах организации курьезных вечеринок. Один из таких случаев произошел в аэропорту Франции в марте 2024 года. Тысячи граждан собрались в зале аэропорта и устроили незаконную рейв-вечеринку. Праздник длился два дня, полиция о нем знала, но ничего не делала, чтобы остановить людей.

Напоминаем, издание Daily Record рассказало о посетителях бара, которые заказали еды на 15 тыс. грн, съели все заказанное, а потом их пришлось искать с полицией.