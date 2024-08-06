"Говорили, что не вкусно": в Британии посетители бара "погуляли" на 15 тысяч и сбежали (фото)

Владелица бара в в Великобритании была готова подать в суд на посетителей, которые отказались платить за блюда и напитки после вечеринки. Чтобы вернуть должников, женщина вызвала полицию, которая искала беглецов до поздней ночи.

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Группа британцев провела вечер в баре в северной части Великобритании, вдоволь поели и попили, но, когда дошло дело до оплаты, платить отказались. При этом они обвиняли персонал, что не получили того удовольствия, которого ожидали. Владелица бара решила не прощать долг и вызвала полицию. О том, нашли ли пьяниц-должников, рассказали на портале Daily Record.

Журналисты сообщили, что "курьезный" инцидент произошел в баре Black Bull, расположенном в городе Моффат в Дамфрисшире (Moffat, Dumfriesshire — Шотландия, север Великобритании). Как выяснилось, семеро граждан провели вечер в заведении общественного питания и "нагуляли" на 300 фунтов стерлингов (15 тыс. грн по курсу НБУ). Когда пришло время рассчитываться, они заявили официантам, что блюда, которые они съели, были не такими вкусными, как они ожидали. Чтобы это донести до персонала, они намеренно подошли к стойке бара и дополнительно высказали свое мнение владелице. Впрочем, седьмой "гость" все же заплатил. После этого посетители сбежали, оставив четыре неоплаченных счета. Владелица Black Bull Дженни Ситон решила настоять на своем и отыскала пьяниц с помощью полиции. По ее словам, она была готова довести дело до суда, поскольку сложно заниматься бизнесом в таких условиях.

На фото, размещенном Daily Record, можно увидеть, что компания не оплатила четыре чека. Суммы, указанные на чеках — 84, 108, 177, 192 фунтов стерлингов. Какие именно блюда и напитки употребляли британцы, невозможно рассмотреть из-за низкого разрешения изображения. Только заметно, что в двух самых длинных чеках — по 10 и 16 позиций.

Курьез в Британии — чеки на 300 фунтов стерлингов в баре Фото: Daily Record

"Шестеро сказали нам, что были недовольны главным блюдом, поэтому я сняла его со счета. Они также сказали, что недовольны меню", — привела владелица бара аргументы посетителей.

Дженни Ситон вызвала полицию, поскольку на этот раз решила "довести правую до конца" и заставить посетителей расплатиться. Кроме того, ее задели высказывания, которые она от них услышала.

"Их отношение было тревожным и чрезвычайно мизогинными ко мне и моему менеджеру. Я поняла, что придется вызывать полицию", — привели слова владелицы журналисты.

Правоохранители сразу взялись за дело, написали на портале. Сначала они выяснили, что группа пьяниц попыталась зайти в соседний бар, но их туда не пустили. В итоге по их следам полиция дошла до отеля. В полночь граждан вернули в бар с неоплаченными счетами. По словам владелицы, каждого из них по очереди подводили к столу и внимательно следили, чтобы они отдали весь долг.

"Они привели их одного за другим, а полицейские стояли с обеих сторон. Полиция стояла рядом, пока они не осуществили платеж, и убедилась, что они нас больше не будут беспокоить", — говорится в статье.

Курьез в Британии — должников вернули в бар для оплаты счетов Фото: Daily Record

Отметим, ранее Фокус рассказывал о других курьезах в баре. Например, в марте стало известно о вороне, которая была регулярным посетителем заведения общественного питания в испанском городе. Выяснилось, что она там бывала ежедневно в течение 26 лет.

Напоминаем, в июне издание Daily Star рассказало о баре, в котором можно купить самое дешевое в мире пиво.