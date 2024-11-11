Без юних моделей: як минула вечірка Леонардо Ді Капріо на честь 50-річчя

Фактический день рождения звезды "Титаника" приходится на 11 ноября, однако он организовал вечеринку в честь юбилея еще на выходных перед этим. На мероприятии присутствовали Стивен Спилберг, Пэрис Хилтон, Орландо Блум и другие.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо накануне отпраздновал свое 50-летие. Об этом пишет Page Six.

Несмотря на то, что фактический день рождения звезды "Титаника" приходится на 11 ноября, он организовал вечеринку в честь юбилея на выходных перед этим.

К тому же, именинник придумал хитрый способ сохранить приватность своей вечеринки.

Источники сообщают, что звезда "Острова проклятых" заставил своих 500 гостей на мероприятии закрыть камеры своих телефонов наклейками от голливудского членского клуба San Vicente Bungalows.

Инсайдер сказал, что организаторы вечеринки подготовили 700 наклеек, если столько понадобится.

Несколько гостей гала-концерта Baby2Baby, который состоялся в тот же день, сразу отправились на день рождения Лео Ди Каприо. Инсайдер говорит: "По сути, группа Baby2Baby перешла к Лео".

San Vicente Bungalows известен своей строго охраняемой конфиденциальностью и звездными гостями, среди которых Ди Каприо, принц Гарри и Меган Маркл, Дженнифер Энистон, Майли Сайрус, Джастин и Хейли Бибер, Дженнифер Лопес, Сидни Суини, Зои Кравиц и многие другие.

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

На вечеринку голливудского актера пришли режиссер Стивен Спилберг, актер Роберт Де Ниро, Брэд Питт, Кэти Перри и ее жених Орландо Блум, Пэрис Хилтон и многие другие звезды. Интересно, что девушку именинника Витторию Черетти папарацци не заметили. Впрочем, именно из-за конфиденциальности события в сети практически нет кадров с него.

Также на вечеринке, которая состоялась в частном поместье Hollywood Hills, "ди-джей Мил крутился до поздней ночи, подавали особый торт и текло шампанское Telmont.

Напомним, что Леонардо Ди Каприо планировал сделать до 50 лет.

Также Фокус писал о редком свидании Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти.