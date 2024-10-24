Леонардо Ди Каприо отправился на романтическое свидание с супермоделью (фото)

Пара до сих пор официально не комментирует своих отношений. Впрочем, их часто замечают вместе.

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49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо отправился на свидание со своей 26-летней девушкой Витторией Черетти. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара наслаждалась романтической прогулкой рука об руку по осеннему Нью-Йорку.

Для выхода актер "Титаника" выбрал обычную светло-серую футболку, кроссовки и носил пиджак на бедрах. Ди Каприо попытался скрыть свое лицо за маской и бейсболкой.

Тем временем Черетти, которая недавно впервые появилась на показе Victoria's Secret Fashion Show, была в укороченной белой майке. Она дополнила свой непринужденный осенний ансамбль черным кардиганом и брюками с низкой посадкой в тон.

Итальянская модель защитила свои глаза от солнца большими черными очками. Волосы возлюбленная Ди Каприо уложила в пучок.

Пара держалась за руки, когда шла по людной улице.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти

Голливудский актер и итальянская модель впервые были связаны летом 2023 года. Черетти уже даже вызвала слухи о помолвке, демонстрируя массивное кольцо, однако пара не комментирует свои отношения и до сих пор официально не появлялась вместе на публике

Напомним, Виттория Черетти вышла на подиум во время Недели моды в Париже.

Также Фокус писал о свидании Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти в японском ресторане.