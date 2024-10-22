Леонардо Ди Каприо сводил возлюбленную в японский ресторан (фото)

Пара провела время только вдвоем. Они встречаются около года.

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49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо и 26-летняя итальянская модель Виттория Черетти провели вместе время. Об этом пишет Page Six.

Звезда экрана и его юная избранница отправились на свидание за японской кухней в ресторане Sushi Azabu в Нью-Йорке.

"Казалось, что это был интимный ужин, только они вдвоем", — рассказал источник.

Актер "Титаника" и итальянка прибыли в закусочную Tribeca после 16:30 и наслаждались такими закусками, как эдамаме, свинина гёза и мисо из черной трески.

Что касается основных блюд, то влюбленные смаковали жареным крабом, нигири и суши от шеф-повара.

Очевидцы рассказали, что охранников не было, и хотя посетители заметили пару, их не беспокоили в течение всего вечера.

Второй источник, который обедал в ресторане в то время, отметил, что пара сидела в дальнем углу модного японского хот-спота и пила коктейли во время еды.

"Лео был в бейсболке и маске N95", — рассказал инсайдер.

Ди Каприо и Черетти пробыли там почти два часа.

Голливудский актер и итальянская звезда подиумов впервые были связаны летом 2023 года. Виттория уже даже вызвала слухи о помолвке, демонстрируя массивное кольцо, однако пара не комментирует свои отношения и до сих пор официально не появлялась вместе на публике.

Напомним, Леонардо Ди Каприо ужалила медуза во время отдыха.

Также Фокус писал о выходе Виттории Черетти на подиум во время Парижской недели моды.