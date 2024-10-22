Леонардо Ди Каприо сводил возлюбленную в японский ресторан (фото)
Пара провела время только вдвоем. Они встречаются около года.
49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо и 26-летняя итальянская модель Виттория Черетти провели вместе время. Об этом пишет Page Six.
Звезда экрана и его юная избранница отправились на свидание за японской кухней в ресторане Sushi Azabu в Нью-Йорке.
"Казалось, что это был интимный ужин, только они вдвоем", — рассказал источник.
Актер "Титаника" и итальянка прибыли в закусочную Tribeca после 16:30 и наслаждались такими закусками, как эдамаме, свинина гёза и мисо из черной трески.
Что касается основных блюд, то влюбленные смаковали жареным крабом, нигири и суши от шеф-повара.
Очевидцы рассказали, что охранников не было, и хотя посетители заметили пару, их не беспокоили в течение всего вечера.
Второй источник, который обедал в ресторане в то время, отметил, что пара сидела в дальнем углу модного японского хот-спота и пила коктейли во время еды.
"Лео был в бейсболке и маске N95", — рассказал инсайдер.
Ди Каприо и Черетти пробыли там почти два часа.
Голливудский актер и итальянская звезда подиумов впервые были связаны летом 2023 года. Виттория уже даже вызвала слухи о помолвке, демонстрируя массивное кольцо, однако пара не комментирует свои отношения и до сих пор официально не появлялась вместе на публике.
Напомним, Леонардо Ди Каприо ужалила медуза во время отдыха.
Также Фокус писал о выходе Виттории Черетти на подиум во время Парижской недели моды.