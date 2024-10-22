Леонардо Ді Капріо зводив кохану в японський ресторан (фото)

Пара провела час лише удвох. Вони зустрічаються близько року.

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49-річний американський актор Леонардо Ді Капріо та 26-річна італійська модель Вітторія Черетті провели разом час. Про це пише Page Six.

Зірка екрану та його юна обраниця вирушили на побачення за японською кухнею в ресторані Sushi Azabu в Нью-Йорку.

"Здавалося, що це була інтимна вечеря, тільки вони вдвох", — розповіло джерело.

Актор "Титаніка" та італійка прибули до закусочної Tribeca після 16:30 і насолоджувалися такими закусками, як едамаме, свинина ґьоза та місо з чорної тріски.

Що стосується основних страв, то закохані смакували смаженим крабом, нігірі та суші від шеф-кухаря.

Очевидці розповіли, що охоронців не було, і хоча відвідувачі помітили пару, їх не турбували протягом усього вечора.

Друге джерело, яке обідало в ресторані в той час, зазначило, що пара сиділа в дальньому кутку модного японського хот-споту і пила коктейлі під час їжі.

"Лео був у бейсболці та масці N95", — розповів інсайдер.

Ді Капріо та Черетті пробули там майже дві години.

Голлівудський актор та італійська зірка подіумів уперше були пов’язані влітку 2023 року. Вітторія вже навіть викликала чутки про заручини, демонструючи масивну каблучку, проте пара не коментує свої стосунки та досі офіційно не зʼявлялася разом на публіці.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо вжалила медуза під час відпочинку.

Також Фокус писав про вихід Вітторії Черетті на подіум під час Паризького тижня моди.