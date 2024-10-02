Дівчина Леонардо Ді Капріо вийшла на подіум під час показу Chanel (фото)

Італійська знаменитість відкрила показ під час Паризького тижня моди. Вона представила колекцію сезону весна-літо 2025.

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26-річна італійська модель Вітторія Черетті продовжила підкорювати Тиждень моди в Парижі, вийшовши на подіум під час показу Chanel. Про це пише Daily Mail.

Відкриваючи показ, дівчина 49-річного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо привернула увагу у чорно-білому укороченому блейзері в смужку з ефектним коміром.

Зірка глянцю продемонструвала предмет жіночого одягу сезону весна-літо 2025, йдучи, заклавши руки в кишені спідниці до колін.

Обраниця зірки "Титаніка" постала в білих туфлях на платформі на шнурівці та доповнювала образ парою масивних блискучих сережок.

Вітторія Черетті Фото: Getty Images

Про стосунки Ді Капріо з Черетті стало відомо наприкінці літа 2023 року. Вітторія Черетті перед цим розлучилася з діджеєм Маттео Міллері, з яким була одружена з 2020 року.

"Він обожнює її, а вона його, цього літа вони проводили багато часу разом, подорожуючи в романтичні подорожі", — розповідав інсайдер про стосунки актора та зірки подіумів.

Втім, офіційно пара досі не підтвердила та не коментує свій роман, попри те, що їх доволі часто помічають на побаченнях.

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо помітили в компанії іншої моделі.

Також Фокус писав про те, що ексдівчина Ді Капріо стала мамою.