Без своєї дівчини: Леонардо Ді Капріо провів час у компанії іншої моделі (фото)

З 2023 року актор зустрічається з італійкою Вітторією Черетті. Втім, напередодні його помітили з іншою дівчиною.

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49-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо провів час у компанії моделі. Про це пише Daily Mail.

Зірку фільму "Острів проклятих" помітили під час Тижня моди в Парижі в таксі. За Ді Капріо йшла модель Нілам Гілл, коли він виходив після появи на вечірці у французькій столиці.

29-річна Нілам була помічена, коли сіла в ту саму машину після того, як прямувала на вечірку в білій мінісукні та сірому пальті.

Втім, дівчини Лео, 26-річної італійської моделі Вітторії Черетті, не було поруч з ним.

Леонардо Ді Капріо та Нілам Гілл

За останні роки Леонардо Ді Капріо кілька разів бачили з Нілам, але із серпня 2023 року його пов’язують з лише Вітторією.

Черетті відвідувала модні покази, зокрема Balenciaga, Gucci, Alexander McQueen і Versace, а кілька днів тому її бачили на Тижні моди в Парижі.

"Він обожнює її, а вона його, цього літа вони проводили багато часу разом, подорожуючи в романтичні подорожі", — розповідало джерело.

Вітторія Черетті Фото: instagram.com/vittoria

До цього Ді Капріо тривалий час приписували роман з моделлю Джіджі Хадід. А ще раніше він 5 років зустрічався з Камілою Морроне.

Нагадаємо, колишня дівчина Леонардо Ді Капріо народила дитину.

Також Фокус писав про появу Вітторії Черетті на подіумі під час Паризького тижня моди.