Дівчина Леонардо Ді Капріо вийшла на подіум під час Паризького тижня моди (фото)

Вітторія зʼявилася у світлому ніжному вбранні. Вона представила нову колекцію Chloe.

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26-річна італійська модель Вітторія Черетті вийшла на подіум під час Паризького тижня моди. Про це пише Daily Mail.

Дівчина 49-річного голлівудського актора Леонардо Ді Капріо стала моделлю показу Chloe. Вітторія привернула увагу в прозорій кремовій сукні з глибоким декольте, покритим рожевим мереживом.

Італійка доповнила образ білою сумкою із золотими ручками від дизайнера. Волосся Черетті було розпущене. Вона зробила легкий макіяж.

Вітторія Черетті Фото: Getty Images

Про роман зірки "Титаніка" з італійською зіркою подіумів стало відомо наприкінці літа 2023 року. Вітторія Черетті перед цим розлучилася з діджеєм Маттео Міллері, з яким була одружена з 2020 року.

Інсайдери говорили: "Судячи з усього, їхній роман — це набагато більше, ніж просто мимохідь". До цього близько року Леонардо приписували роман з іншою моделлю — Джіджі Хадід. А ще раніше актор зустрічався з моделлю Каміллою Мороне.

"Він обожнює її, а вона його, цього літа вони проводили багато часу разом, подорожуючи в романтичні подорожі", — розповідало джерело про стосунки Лео та Вітторії.

Нагадаємо, донька Мілли Йовович Евер Андерсон стала гостею Паризького тижня моди.

Також Фокус писав про контрастні образи Ніколи Пельтц та Брукліна Бекхема під час Тижня моди в Парижі.