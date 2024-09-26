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Стиль жизни

Девушка Леонардо Ди Каприо вышла на подиум во время Парижской недели моды (фото)

Виттория Черетти, девушка леонардо ди каприо, парижская неделя моды, неделя моды в париже, модель
Фото: Getty Images | Виттория Черетти

Виттория появилась в светлом нежном наряде. Она представила новую коллекцию Chloe.

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26-летняя итальянская модель Виттория Черетти вышла на подиум во время Парижской недели моды. Об этом пишет Daily Mail.

Девушка 49-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо стала моделью показа Chloe. Виттория привлекла внимание в прозрачном кремовом платье с глубоким декольте, покрытым розовым кружевом.

Итальянка дополнила образ белой сумкой с золотыми ручками от дизайнера. Волосы Черетти были распущены. Она сделала легкий макияж.

Виттория Черетти Fullscreen
Виттория Черетти
Фото: Getty Images

О романе звезды "Титаника" с итальянской звездой подиумов стало известно в конце лета 2023 года. Виттория Черетти перед этим развелась с диджеем Маттео Миллери, с которым была жената с 2020 года.

Инсайдеры говорили: "Судя по всему, их роман — это гораздо больше, чем просто мимоходом". До этого около года Леонардо приписывали роман с другой моделью — Джиджи Хадид. А еще раньше актер встречался с моделью Камиллой Мороне.

"Он обожает ее, а она его, этим летом они проводили много времени вместе, путешествуя в романтические путешествия", — рассказывал источник об отношениях Лео и Виттории.

Напомним, дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон стала гостьей Парижской недели моды.

Также Фокус писал о контрастных образах Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма во время Недели моды в Париже.