Девушка Леонардо Ди Каприо вышла на подиум во время Парижской недели моды (фото)
Виттория появилась в светлом нежном наряде. Она представила новую коллекцию Chloe.
26-летняя итальянская модель Виттория Черетти вышла на подиум во время Парижской недели моды. Об этом пишет Daily Mail.
Девушка 49-летнего голливудского актера Леонардо Ди Каприо стала моделью показа Chloe. Виттория привлекла внимание в прозрачном кремовом платье с глубоким декольте, покрытым розовым кружевом.
Итальянка дополнила образ белой сумкой с золотыми ручками от дизайнера. Волосы Черетти были распущены. Она сделала легкий макияж.
О романе звезды "Титаника" с итальянской звездой подиумов стало известно в конце лета 2023 года. Виттория Черетти перед этим развелась с диджеем Маттео Миллери, с которым была жената с 2020 года.
Инсайдеры говорили: "Судя по всему, их роман — это гораздо больше, чем просто мимоходом". До этого около года Леонардо приписывали роман с другой моделью — Джиджи Хадид. А еще раньше актер встречался с моделью Камиллой Мороне.
"Он обожает ее, а она его, этим летом они проводили много времени вместе, путешествуя в романтические путешествия", — рассказывал источник об отношениях Лео и Виттории.
Напомним, дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон стала гостьей Парижской недели моды.
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