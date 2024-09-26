Дочь Миллы Йовович в деловом образе посетила Парижскую неделю моды (фото)

Эвер в своем юном возрасте уже сотрудничает с модными брендами. Ее мама в свое время также была лицом рекламных кампаний Dior, Versace и Calvin Klein.

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16-летняя американская актриса Эвер Андерсон посетила Парижскую неделю моды. Кадры дочери Миллы Йовович появились в фотобанке Getty Images.

Юная знаменитость появилась на показе Chloe во время Недели моды в столице Франции.

Старшая наследница Миллы Йовович продемонстрировала стильный деловой образ, поразив твидовым приталенным пиджаком, кружевным белым топом и черной юбкой. К образу Эвер добавила горчичную сумку и распустила свои волосы. На ногах юной звезды экрана были черные высокие ботинки.

Мать Эвер, Милла Йовович, была лицом рекламных кампаний известных брендов, в частности, Dior, Versace и Calvin Klein.

Эвер Андерсон Фото: Getty Images

Она родилась в Киеве, однако некоторое время жила в Москве до пятилетнего возраста, когда ее семья переехала в Лондон, а через семь месяцев поселилась в Лос-Анджелесе.

Впоследствии Милла Йовович получила роль в культовом научно-фантастическом фильме "Пятый элемент" в 1997 году.

Эвер Андерсон Фото: Getty Images

Эвер — старший ребенок Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона. Они поженились в 2007 году. Звездные супруги также воспитывают дочерей Дашиэль и Осиан.

Девушка уже снялась в ряде картин, среди которых "Питер Пэн", где она исполнила главную роль. Также дочь Миллы Йовович активно сотрудничает с модными брендами, среди которых итальянский Miu Miu.

Напомним, дочь Миллы Йовович появилась на обложке глянца.

Также Фокус писал о появлении Николы Пельтц и Бруклина Бекхэма на Парижской неделе моды.