Донька Мілли Йовович у діловому образі відвідала Паризький тиждень моди (фото)

Евер у своєму юному віці вже співпрацює з модними брендами. Її мама свого часу також була обличчям рекламних кампаній Dior, Versace і Calvin Klein.

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16-річна американська акторка Евер Андерсон відвідала Паризький тиждень моди. Кадри доньки Мілли Йовович зʼявилися у фотобанку Getty Images.

Юна знаменитість зʼявилася на показі Chloe під час Тижня моди в столиці Франції.

Старша спадкоємиця Мілли Йовович продемонструвала стильний діловий образ, вразивши твідовим приталеним піджаком, мереживним білим топом і чорною спідницею. До образу Евер додала гірчичну сумку та розпустила своє волосся. На ногах юної зірки екрану були чорні високі черевики.

Мати Евер, Мілла Йовович, була обличчям рекламних кампаній відомих брендів, зокрема, Dior, Versace і Calvin Klein.

Евер Андерсон Фото: Getty Images

Вона народилася в Києві, проте певний час жила у Москві до п’ятирічного віку, коли її родина переїхала до Лондона, а через сім місяців оселилася в Лос-Анджелесі.

Згодом Мілла Йовович отримала роль у культовому науково-фантастичному фільмі "П’ятий елемент" у 1997 році.

Евер Андерсон Фото: Getty Images

Евер — старша дитина Мілли Йовович та режисера Пола Андерсона. Вони одружилися у 2007 році. Зіркове подружжя також виховує доньок Дашіель та Осіан.

Дівчина вже знялася в низці картин, серед яких "Пітер Пен", де вона виконала головну роль. Також донька Мілли Йовович активно співпрацює з модними брендами, серед яких італійський Miu Miu.

Нагадаємо, донька Мілли Йовович зʼявилася на обкладинці глянцю.

Також Фокус писав про появу Ніколи Пельтц та Брукліна Бекхема на Паризькому тижні моди.