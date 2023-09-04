15-річна донька Мілли Йовович прикрасила обкладинку глянцю (фото)

Евер Андерсон йде стопами зіркової матері, знімаючись у фільмах та зʼявляючись на сторінках відомих журналів.

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15-річна донька Мілли Йовович Евер Андерсон прикрасила обкладинку глянцю POP. Про це юна зірка екрану повідомила у своєму Instagram.

"Я не можу в це повірити! Дуже дякую @thepopmag за цю дивовижну обкладинку", — зазначила спадкоємиця зірки "Пʼятого елементу".

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Вийшов трейлер фільму "Пітер Пен та Венді" з дочкою Міли Йовович у головній ролі

На обкладинці Евер постала в темному пальті, з незвичною для себе зачіскою, у сережках та з яскравим макіяжем.

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Евер Андерсон

"Ти найдивовижніша дівчинка на Землі", "Я думав, що ти Мілла кілька секунд!", "Дійсно сильно і красиво", — відгукуються прихильники юної знаменитості.

Уродженка Києва Мілла Йовович виховує 15-річну Евер та інших своїх доньок — 8-річну Дашіель Едан і 3-річну Осіан Ларк Елліот — зі своїм чоловіком, режисером Полом В. А. Андерсоном.

Мілла Йовович з донькою Фото: Instagram millajovovich

У 2016 році Евер зіграла у фінальній частині "Обителі зла", режисером якої був її батько, а головну роль виконала Мілла Йовович. Дівчинка також втілила образ молодшої версії Наташі Романофф у фільмі Marvel Cinematic Universe 2021 року "Чорна вдова".

У картині "Пітер Пен" спадкоємиця Мілли Йовович виконала головну роль.

Нагадаємо, Евер Андерсон відвідала червону доріжку фільму, у якому зіграла головну роль.

Також Фокус писав про вихід у світ Мілли Йовович та її 15-річної спадкоємиці.