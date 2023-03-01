Вийшов трейлер фільму "Пітер Пен та Венді" з дочкою Міли Йовович у головній ролі

Венді Дарлінг стала першою головною роллю та найбільшою роботою в кіно для 15-річної актриси.

Related video

Студія Walt Disney представила довгоочікуваний трейлер фільму режисера Девіда Лоурі "Пітер Пен і Венді", головні ролі в якому зіграли Олександр Молоні (Пітер Пен), Джуд Лоу (Капітан Гак) та 15-річна дочка голлівудської актриси Мілі Йовович Евер Андерсон.

В основі картини – класичний анімаційний фільм "Пітер Пен" від Mouse House 1953 року, проте вона виглядає набагато інклюзивнішою, ніж минулі перекази оригінальної казки Джеймса Метью Баррі про дітей, які не хочуть дорослішати. У ньому фантастичний світ Пена поєднується із сучасним пейзажем, а у стрічці з'являється чорношкіра фея Тінкер Белл, яку зіграла Яра Шахіді. Це перша фея з темною шкірою у цій історії.

У трейлері можна побачити всіх персонажів їхнього фільму 70-річної давнини, у тому числі улюблену собаку Дарлінг Нану і максимально наближений до оригіналу образ Джона Дарлінга (Джошуа Пікерінг) у циліндрі та круглих окулярах.

Венді Дарлінг разом зі своїми братами та крихітною феєю Тінкер Белл подорожує з Пітером у чарівний світ Неверленд. Там вона зустрічає злого пірата Капітана Гака і вирушає у захопливу та небезпечну пригоду, яка назавжди змінить її життя. Окрім розкішних пейзажів та яскравих героїв, глядачі побачать русалок, над якими пролітає Венді зі своїми братами, а також Тигрову Лілію (Аліса Вапанатахк).

На своїй сторінці в Instagram Евер поділилася трейлером, а також афішею картини.

"Ура!! Нарешті це тут!! Так пишаюся тобою і всіма чудовими Загубленими дітьми!! Ви, хлопці, рок!" — Відреагувала на публікацію Міла Йовович.

[ + – ] Виконавці головних ролей Олександр Молоні та Евер Андерсон

Для неї це третя робота в кіно. Вона вже з'являлася у фільмі "Оселя зла: Фінальна битва" у 2016 році та зіграла юну Наташу Романову у фільмі "Чорна вдова". Венді Дарлінг — перша велика роль Евер.

"Пітер Пен та Венді" – не перша екранізація казки. Крім мультфільму 1953 року, була знята картина "Капітан Гак (1991 рік) з Робіном Вільямсом, Дастіном Гоффманом і Джулією Робертс у головних ролях, телепередача NBC "Пітер Пен у прямому ефірі" 2014 року з Еллісон Вільямс у головній ролі та фільм року.

Прем'єра фільму "Пітер Пен та Венді" запланована на Disney+ 28 квітня.

Раніше Фокус писав, що Евер неймовірно схожа на свою знамениту матір.