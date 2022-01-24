Дочка Мілли Йовович вразила схожістю з матір'ю у новій фотосесії

14-річна Евер Андерсон знялася у рекламному кампейні для бренду Miu Miu.

У 46-річної акторки Мілли Йовович, зірки фільмів "П'ятий елемент" та "Обитель зла" — троє дітей. І її старша дочка Евер уже пробує себе в модельному бізнесі. Шанувальники зазначають, що вона напрочуд схожа на свою знамениту матір у такому ж юному віці.

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Нещодавно 14-річна Евер знялася для рекламного кампейну бренду Miu Miu, раніше уклавши з модним будинком контракт.

[ + – ] Евер Андерсон у рекламному кампейні Miu Miu

І шанувальники зазначили, що донька акторки та режисера Пола Андерсона дуже схожа на свою матір у цьому ж віці.

Нагадаємо, Мілла дебютувала на модельній ниві ще в дев'ять років, з'явившись на обкладинці журналу Lei. А в 12 років вона покинула школу, щоб зосередитись на своїй кар'єрі.

[ + – ] Мілла Йовович у 15 років

Скандальною стала участь у зйомках фільму "Повернення до Блакитної Лагуни", багато хто вважав, що Мілла, як Брук Шилдс, котра зіграла в оригінальному фільмі, була надто юна для настільки відвертої картини.

Але хоч фільм і має рекордно низький рейтинг і не може похвалитися високими зборами — він зробив зіркою Йовович.

Евер, на відміну від матері, не бере участь у суперечливих і відвертих фотосесіях та поєднує роботу з навчанням.

Нагадаємо, раніше вона отримала ролі у фільмах "Чорна вдова" та "Пітер Пен".