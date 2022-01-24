Дочь Миллы Йовович поразила сходством с матерью в новой фотосессии

14-летняя Эвер Андерсон снялась в рекламном кампейне для бренда Miu Miu

У 46-летней актрисы Миллы Йовович, звезды фильмов "Пятый элемент" и "Обитель зла" – трое детей. И ее старшая дочь Эвер уже пробует себя в модельном бизнесе. Поклонники отмечают, что она поразительно похожа на свою знаменитую мать в столь же юной возрасте.

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Недавно 14-летняя Эвер снялась для рекламного кампейна бренда Miu Miu, ранее заключив с модным домом контракт.

[ + – ] Эвер Андерсон в рекламном кампейне Miu Miu

И поклонники отметили, что дочь актрисы и режиссера Пола Андерсона весьма похожа на свою мать в этом же возрасте.

Напомним, Милла дебютировала на модельном поприще еще в девять лет, появившись на обложке журнала Lei. А в 12 лет она бросила школу, чтобы сосредоточится на своей карьере.

[ + – ] Милла Йовович в 15 лет

Скандальным стало участие в съемках фильма "Возвращение в Голубую Лагуну", многие посчитали, что Милла, как Брук Шилдс, сыгравшая в оригинальном фильме, была слишком юна для настолько откровенной картины.

Но хоть фильм и имеет рекордно низкий рейтинг и не может похвастаться высокими сборами – он сделал Йовович звездой.

Эвер, в отличие от матери, не участвует в спорных и откровенных фотосессиях и сочетает работу с учебой.

Напомним, ранее она получила роли в фильмах "Черная вдова" и "Питер Пэн".