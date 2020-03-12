Удачный дебют: старшая дочь Миллы Йовович получила роли в фильмах Marvel и Disney

2020-03-12 09:08:22

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Эвер Андерсон прошла кастинги на роли в "Черной вдове" и "Питере Пэне"

44-летняя актриса Милла Йовович, которая недавно родила третьего ребенка, поделилась новостями об успехах старшей дочери. Оказалось, что Эвер Андерсон получила роли сразу в двух крупных проектах. Об этом пишет Just Jared.

Эвер снялась в новом боевике от Marvel "Черная Вдова" и исполнила роль Наташи Романофф в юном возрасте. Фильм выходит на экраны уже в апреле, так что на игру Эвер можно будет посмотреть совсем скоро.

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Эвер с младшей сестрой и матерью/Фото: Instagram millajovovich

Также Эвер прошла кастинг на роль Венди в новой картине студии Disney "Питер Пен и Венди". "Мы так гордимся нашим ребенком! Она хотела стать актрисой с тех пор, как ей исполнилось 5 лет! Она вложила силы, энергию и время на осуществление своей мечты! Поздравляю тебя, Эвер!", - написала Милла в Instagram.

Ранее Эвер лишь один раз появлялась на экране. Она исполнила небольшую роль в фильме своего отца, режиссера Пола Андерсена "Обитель зла: Последняя глава" (Resident Evil: The Final Chapter), где снялась вместе с матерью.

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Ранее Эвер появлялась на страницах глянца, а совсем недавно стала героиней специального выпуска журнала i-D под названием Icons and Idols.

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