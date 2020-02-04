Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

2020-02-04 15:54:57

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Малышку назвали Ошин

2 февраля 44-летняя актриса Милла Йовович родила третьего ребенка. И о пополнении в семье проговорилась ее старшая дочь. Спустя пару дней и сама актриса разместила несколько снимков в соцсетях.

Новорожденную девочку назвали Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон. Актриса пояснила, что Ошин (Osian) это валлийское мужское имя. Второе имя малышка получила потому что за него проголосовали все члены семьи, а назвать ее Эллиот хотела сама Милла.

милла йовович, дочь

Ошин со старшей сестрой Эвой

милла йовович, дочь

"По крайней мере, у нее есть из чего выбирать на более позднем этапе жизни, если она захочет не использовать несколько имен", - пошутила Йовович.

Актриса отметила, что ее дочь прекрасна, очень сильная и ее волосы светлее, чем у сестер. Она также пообещала больше фото позже, но сейчас вся семья слишком измотана.

милла йовович, дочь

милла йовович, дочь

Ошин с отцом/все фото: Instagram millajovovich 

Ошин - третий ребенок в семье Миллы Йовович и 54-летнего британского режиссера "Обители зла" Пола Андерсона. Пара встречалась с 2002 года и сыграла свадьбу в 2009. Их старшей дочери Эве 12 лет, а Дашиэль - 5.

Как ранее писал Фокус:

  • Милла Йовович станет матерью в третий раз. О беременности актриса узнала 13 недель назад. Она призналась, что у нее возникли смешанные чувства: от ужаса до радости. До визита к врачу Милла не хотела привязываться к нерожденному ребенку из-за возраста и проблем со здоровьем: последнюю беременность ей пришлось прервать из-за преждевременных родов.
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