Бессонница и отеки: Милла Йовович рассказала о своих проблемах на последних неделях беременности
2020-01-17 19:37:12
Актриса готовится стать матерью в третий раз
44-летняя Милла Йовович, которая ждет третьего ребенка, написала новый пост в Instagram, в котором откровенно рассказала о проблемах на последних неделях беременности.
"У меня распухли лодыжки - они теперь как у слона, болит спина, болят бедра, я бегаю в туалет каждые 15 минут. И сон? Забудь об этом! Что очень раздражает, потому что, если малыш окажется таким же крикуном, как и наша старшая дочь, то мы глаза не сомкнем в течение следующих нескольких лет!", - написала актриса.
Милла Йовович с дочерью и мужем Полом У. С. Андерсоном
Также она отметила, что ждет не дождется, чтобы наконец начать снова ходить в спортзал и надевать носки без усилий, не краснея при этом, как помидор.
Фото: Instagram millajovovich
О своей беременности актриса сообщила в августе этого года, признавшись незадолго до этого, что делала аборт по медицинским показаниям несколько лет назад.
Вместе с мужем Полом У. С. Андерсоном Милла воспитывает двух дочерей: 11-летнюю Эву и четырехлетнюю Дэшиел. По ее признанию, сейчас они с супругом снова ожидают девочку.
Как ранее писал Фокус:
- Милла Йовович станет матерью в третий раз. О беременности актриса узнала 13 недель назад. Она призналась, что у нее возникли смешанные чувства: от ужаса до радости. До визита к врачу Милла не хотела привязываться к нерожденному ребенку из-за возраста и проблем со здоровьем: последнюю беременность ей пришлось прервать из-за преждевременных родов.
- Йовович выступила с критикой американских властей, и, в частности губернатора от штата Джорджия Брайана Кемпа, за решение ввести запрет на аборты на сроке больше шести недель. Милла Йовович выступила в защиту женщин и призналась, что сама делала аборт два года назад.