Вышел трейлер фильма "Питер Пэн и Венди" с дочерью Милы Йовович в главной роли

Венди Дарлинг стала первой главной ролью и самой большой работой в кино для 15-летней актрисы.

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Студия Walt Disney представила долгожданный трейлер фильма режиссера Дэвида Лоури "Питер Пэн и Венди", главные роли в котором сыграли Александр Молони (Питер Пэн), Джуд Лоу (Капитан Крюк) и 15-летняя дочь голливудской актрисы Милы Йовович Эвер Андерсон (Венди).

В основе картины – классический анимационный фильм "Питер Пэн" от Mouse House 1953 года, однако она выглядит гораздо более инклюзивной, чем прошлые пересказы оригинальной сказки Джеймса Мэтью Барри о детях, которые не хотят взрослеть. В нем фантастический мир Пэна сочетается с современным пейзажем, а в ленте появляется чернокожая фея Тинкер Белл, которую сыграла Яра Шахиди. Это первая фея с темной кожей в этой истории.

В трейлере можно увиддеть всех персонажей их фильма 70-летней давности, в том числе любимую собаку Дарлингов Нану и максимально приближенный к оригиналу образ Джона Дарлинга (Джошуа Пикеринг) в цилиндре и круглых очках.

Венди Дарлинг вместе со своими братьями и крошечной феей Тинкер Белл путешествует с Питером в волшебный мир Неверленд. Там она встречает злого пирата Капитана Крюка и отправляется в захватывающее и опасное приключение, которое навсегда изменит ее жизнь. Кроме роскошных пейзажей и ярких героев, зрители увидят русалок, над которыми пролетает Венди со своими братьями, а также Тигровую Лилию (Алисса Вапанатахк).

На своей странице в Instagram Эвер поделилась трейлером, а также афишей картины.

"Ура!! Наконец-то это здесь!! Так горжусь тобой и всеми замечательными Потерянными детьми!! Вы, ребята, рок!" – отреагировала на публикацию Мила Йовович.

[ + – ] Исполнители главных ролей Александр Молони и Эвер Андерсон

Для нее это – третья работа в кино. Она уже появлялась в фильме "Обитель зла: Финальная битва" в 2016 году и сыграла юную Наташу Романову в фильме "Черная вдова". Венди Дарлинг – первая большая роль Эвер.

"Питер Пэн и Венди" – не первая экранизация сказки. Кроме мультфильма 1953 года, была снята картина "Крюк (1991 год) с Робином Уильямсом, Дастином Хоффманом и Джулией Робертс в главных ролях, телепередача NBC "Питер Пэн в прямом эфире" 2014 года с Эллисон Уильямс в главной роли и фильм "Пан" 2015 года.

Премьера фильма "Питер Пэн и Венди" запланирована на Disney+ 28 апреля.

Ранее Фокус писал, что Эвер невероятно похожа на свою знаменитую мать.