15-річна донька Міли Йовович у розкішній мінісукні з'явилася на прем'єрі фільму

Венді – перша головна роль молодої актриси Евер Андерсон.

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Евер Андерсон, старша дочка голлівудської суперзірки Міли Йовович, зіграла свою першу головну роль у великому кіно і тепер бере участь у промотурі диснеївського пригодницького фільму "Пітер Пен і Венді". Вихід картини запланований на Disney+ 28 квітня, а юна зірка вже засвітилася на світовій прем'єрі казки у The Curzon у Mayfair (Лондон), повідомляє Virgin radio.

На килимовій доріжці дівчина з'явилася в білій приталеній сукні від Miu Miu, прикрашеній квітами, а образ доповнила сріблястим клатчем, оригінальними чорними босоніжками та блакитною шовковою стрічкою у волоссі, таку ж, як носила її героїня у фільмі.

Актриса надягла на прем'єру сукню від бренду Miu Miu, обличчям якго є Фото: Getty

Евер – продовжувачка акторської династії, оскільки її бабуся та мама – відомі актриси. У свої 15 років дівчина вже має певний багаж ролей. 2016 року вона зіграла у фінальній частині "Оселі зла", режисером якої був її батько Пол Андерсон, а головну роль виконала Міла Йовович. Евер також втілила образ молодшої версії Наташі Романофф у фільмі Marvel Cinematic Universe 2021 "Чорна вдова".

Венді – перша головна роль у кар'єрі дівчини.

"Я кричала і трохи плакала! Я була така схвильована, тому що мені так подобався цей персонаж. Я виросла палкою шанувальницею анімаційної класики. І було так неймовірно знати, що я зіграю цього персонажа", – розповіла міс Андерсон про першу реакцію на новину про те, що її затвердили на головну роль.

Говорячи про життя на знімальному майданчику, серед усіх трюків та дій, вона сказала, що "ніколи не буває нудно".

В останній екранізації класичного роману Дж. М. Баррі, анімаційна версія якого вийшла в 1953 році, крім Евер, знявся Джуд Лоу в ролі капітана Крюка, а роль Пітера Пена дісталася Александру Молоні. Серед інших акторів – Яра Шахіді та Алан Тьюдік, а режисером картини виступив Девід Лоурі, серед робіт якого – "Помилки минулого".

Казка про нестаріючого хлопчика Пітера Пена, який живе в країні Нетландія, – одна з найпопулярніших і найулюбленіших казок в американських дітей, тому фільм обіцяє стати культовим.

Раніше Фокус писав, що Евер була серед знаменитостей Тижня моди в Парижі. Багато хто помітив її неймовірну схожість зі знаменитою матір'ю.