15-летняя дочь Милы Йовович в роскошном мини-платье появилась на премьере фильма

Венди – первая главная роль юной актрисы Эвер Андерсон.

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Эвер Андерсон, старшая дочь голливудской суперзвезды Милы Йовович, сыграла свою первую главную роль в большом кино и теперьу частвует в промотуре диснеевского приключенческого фильма "Питер Пэн и Венди". Выход картины запланирован на Disney+ 28 апреля, а юная звезда уже засветилась на мировой премьере сказки в The Curzon в Mayfair (Лондон), сообщает Virgin radio.

На ковровой дорожке девушка появилась в белом приталенном платье от Miu Miu, украшенном цветами, а образ дополнила серебристым клатчем, оригинальными черными босоножками и шелковым голубым бантом, таким же, как носила ее героиня в фильме.

Актриса надела на премьеру платье от бренда Miu Miu, лицом которого является Фото: Getty

Эвер – продолжательница актерской династии, поскольку ее бабушка и мама – известные актрисы. В свои 15 лет у девушки уже есть определенный багаж ролей. В 2016 году она сыграла в финальной части "Обители зла", режиссером которой был ее отец Пол Андерсон, а главную роль исполнила Мила Йовович. Эвер также воплотила образ младшей версии Наташи Романофф в фильме Marvel Cinematic Universe 2021 года "Черная вдова".

Роль Венди – первая главная в карьере девушки.

"Я кричала и немного плакала! Я была так взволнована, потому что мне так нравился этот персонаж. Я выросла, будучи такой поклонницей анимационной классики. И было так невероятно знать, что я сыграю этого персонажа", – рассказала мисс Андерсон о первой реакции на новость о том, что ее утвердили на главную роль.

Говоря о жизни на съемочной площадке, среди всех трюков и действий, она сказала, что "никогда не бывает скучно".

В последней экранизации классического романа Дж. М. Барри, анимационная версия которого вышла в 1953 году, кроме Эвер, снялся Джуд Лоу в роли капитана Крюка, а роль Питера Пэна досталась Александру Молони. Среди других актеров – Яра Шахиди и Алан Тьюдик, а режиссером картины выступил Дэвид Лоури, среди работ которого – "Ошибки прошлого".

Сказка о нестареющем мальчике Питере Пэне, живущем в стране Нетландия, – одна из самых популярных и любимых сказок у американских детей, так что фильм обещает стать культовым.

Ранее Фокус писал, что Эвер была среди знаменитостей на Неделе моды в Париже. Многие заметили ее невероятное сходство со знаменитой матерью.