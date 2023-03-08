Поразительное сходство с мамой: дочь Миллы Йовович посетила шоу Miu Miu

Дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола У.С. Андерсона была среди знаменитостей на Неделе моды в Париже. Эвер выглядела почти так же, как ее великолепная мать.

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15-летняя американская актриса и фотомодель Эвер Андерсон продемонстрировала стильную образ, посетив показ женской одежды Miu Miu во время Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Для светского выхода юная звезда надела джинсовое мини-платье без рукавов. Она дополнила наряд парой причудливых белых сапог с вырезами на пальцах ног и ярко-красной сумочкой.

[ + – ] Эвер Андерсон Фото: Getty Images

Напомним, студия Walt Disney представила долгожданный трейлер фильма режиссера Дэвида Лоури "Питер Пэн и Венди", главные роли в котором сыграли Александр Молони (Питер Пэн), Джуд Лоу (Капитан Крюк) и 15-летняя дочь голливудской актрисы Милы Йовович Эвер Андерсон (Венди).

"Честно говоря, это был один из лучших опытов в моей жизни. Это были восьмимесячные съемки и мне нравилась каждая минута", — сказала Эвер о своей роли.

Девушка рассказала, что за время съемок она выросла на три дюйма, и объяснила: "Я беспокоилась, что Дисней может подумать, что я слишком стара, чтобы играть Венди, к счастью, они совсем не возражали против этого. Я была так рад сыграть одного из героев моего детства".

Для нее это – третья работа в кино. Она уже появлялась в фильме "Обитель зла: Финальная битва" в 2016 году и сыграла юную Наташу Романову в фильме "Черная вдова". Венди Дарлинг – первая большая роль Эвер.

Ранее Фокус писал, что Эвер невероятно похожа на свою знаменитую мать.